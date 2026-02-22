Para Amanda Seyfried, el éxito está en filmar para mujeres

Berlín.

La actriz estadounidense Amanda Seyfried aseguró en la rueda de prensa de la Berlinale correspondiente al filme 'The Testament of Ann Lee' que "las mujeres están acudiendo al cine porque estamos haciendo películas para mujeres".

'The Testament of Ann Lee' o 'The Housemaid', que se estrenaron más o menos al mismo tiempo el año pasado, pertenecen a "un género diferente" ya que atraen a otro tipo de público, las mujeres, indicó.

Aunque la actriz señaló que ambas películas fueron muy diferentes tanto en contenido como en el proceso de filmación, subrayó que le encanta que traten temas como "la fuerza de carácter, mujeres con necesidades y que se activan por esas necesidades y por la necesidad de igualdad, de seguridad en el mundo".

Seyfried también afirmó que antes de embarcarse en un nuevo proyecto piensa en si le vale la pena dejar a sus hijos y si le va a dar la oportunidad, como artista, de exigirse y de aprender algo sobre sí misma.

"Lo que yo defino como calidad es una visión clara, una exploración de la vida de alguien a través de la narración y algún tipo de atmósfera cinematográfica", declaró, y recalcó que así es como se sintió con 'The Testament of Ann Lee'.

En este sentido, la actriz aseguró que nunca en su vida había dedicado tanto tiempo a preparar el personaje para una película, pero que supuso el mayor reto de su carrera a varios niveles, tanto respecto de las condiciones meteorológicas (lluvia y calor extremo) en el rodaje como la falta de tiempo (34 días para rodar) y de dinero (10 millones de dólares).

RELIGIÓN DESDE UNA MENTALIDAD ABIERTA