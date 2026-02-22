Adrien Brody y Zoe Saldaña regresarán al escenario de los Óscar

Adrien Brody, Zoe Saldaña, Kieran Culkin y Mikey Madison regresarán como presentadores de la 98ª edición de los Óscar otorgados por la Academia de Hollywood.
Los presentadores, dados a conocer por el productor ejecutivo y director creativo Raj Kapoor y la productora ejecutiva Katy Mullan en un comunicado, son los primeros confirmados de cara a la gala que se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
Durante la última edición, Brody se coronó con el premio a mejor actor por 'The Brutalist', de Brady Corbet; Madison ganó el de mejor actriz por 'Anora', de Sean Baker; mientras que las categorías de actuación de reparto fueron para Culkin por 'A Real Pain', de Jesse Eisenberg, y Saldaña por 'Emilia Pérez'.
De acuerdo con el escrito, los productores continuarán anunciando talento que se unirá al espectáculo en las próximas semanas.
La 98ª edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo, a partir de las 4:00 p. m., hora local.
'Sinners' parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', que opta a 13 galardones.
Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como 'O Agente Secreto', nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor película internacional.
Asimismo, la española 'Sirat' optará a los Óscar a mejor película internacional y mejor sonido.
NOMINADOS EN LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS
En la categoría principal, la de mejor película, recibieron nominación ‘The Secret Agent’, ‘One Battle After Another’ y ‘Sinners’, junto a ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’, informó la Academia de Hollywood.
La película protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler (‘Black Panther’) se ambienta en el Misisipi de 1930, y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan, que regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral les aguarda.
El listado lo completan ‘Bugonia’, ‘F1’, ‘Hamnet’, ‘Train Dreams’ y ‘Sentimental Value’ en una carrera cuyo ganador se dará a conocer el próximo 15 de marzo en una gala que se celebrará en Los Ángeles.
El brasileño Wagner Moura (‘The Secret Agent’) competirá por el Óscar a mejor actor junto a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’).
En el apartado femenino, se enfrentarán Emma Stone (‘Bugonia’), Jessie Buckley (‘Hamnet’), Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’), Kate Hudson (‘Sung Sung Blue’) y Renate Reinsve (‘Sentimental Value’) por el galardón de mejor actriz.
Al tiempo, el puertorriqueño Benicio del Toro recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra ‘One Battle After Another’, del cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson, por la que también será candidato Sean Penn.
El premio a la mejor dirección estará en disputa entre Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’), Chloé Zhao (‘Hamnet’) y Ryan Coogler (‘Sinners’), junto a Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Joaquim Tier (‘Sentimental Value’).