El periodista Anderson Cooper deja el programa '60 minutes'

El reputado periodista estadounidense Anderson Cooper anunció que deja el programa de reportajes '60 minutes' de CBS después de casi 20 años para dedicar más tiempo a sus dos hijos pequeños.
"Ser un corresponsal en '60 minutes' ha sido uno de los hitos de mi carrera. Pude contar historias increíbles y trabajar con algunos de los mejores productores, editores y equipos de cámara de este negocio", dijo Cooper en un comunicado a medios.
"Durante casi 20 años, pude equilibrar mis trabajos en CNN y CBS, pero tengo hijos pequeños ahora y quiero pasar tanto tiempo como pueda con ellos, mientras ellos quieran pasar tiempo conmigo", abundó.
CBS, por su parte, agradeció en un comunicado el trabajo de Cooper y le abrió la puerta a volver al programa cuando quiera, señalando que sus investigaciones han tenido consecuencias y que ha entrevistado a muchas figuras prominentes.
El retiro del periodista se produce entre reportes de despidos en la división de noticias de CBS, propiedad de Paramount Skydance, y que forma parte de los cambios de la nueva editora jefa, Bari Weiss, para enfatizar la transmisión de videos para atraer más audiencia.
No obstante, Cooper planea permanecer en CNN, donde es presentador de un programa propio, y rostro clave de acontecimientos como el especial de Año Nuevo, tras renovar su contrato en diciembre de 2025, señalan los medios.
CBS News estaría considerando el despido del 15 % de su plantilla, según Variety
CBS News, la división de noticias de la cadena estadounidense CBS, propiedad de Paramount Skydance, estaría considerando un recorte que podría afectar hasta el 15 % de la plantilla, según informó este jueves Variety.
Esta nueva ronda de destituciones de personal podría comenzar entre marzo y mayo, como parte de la estrategia de la editora jefa, Bari Weiss, en centrar la división de noticias en transmisión de vídeos para generar mayor audiencia.
Las bajas en la cadena estadounidense han comenzado a notarse con una parte importante del equipo de producción de ‘CBS Evening News’, donde alrededor de unos 40 empleados habrían optado por aceptar unas indemnizaciones ofrecidas a finales de enero a cambio de su desvinculación, según indicaron tres personas familiarizadas con el asunto a la revista especializada.
CBS News ya ha sufrido recortes de personal, como parte de una estrategia más amplia de Paramount Skydance tras el cambio de directiva en octubre.
Una de las bajas más significativas fue la del reconocido periodista John Dickerson, quien dejó de estar al frente de ‘CBS Evening News’, uno de los programas más emblemáticos y vistos de Estados Unidos, como parte de una renovación de formatos en la cadena estadounidense.
La adquisición de Weiss, excolumnista de The New York Times y fundadora del medio independiente The Free Press, ha sido interpretada como un movimiento estratégico de la cadena para reforzar su identidad editorial y expandir su presencia en formatos digitales.
Skydance Media y Paramount Global anunciaron el pasado 7 agosto del 2025 el cierre oficial de su fusión, consolidando la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood tras más de un año de negociaciones.