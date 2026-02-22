Toy Story 5: ¿Podrán Woody y Buzz vencer a la tecnología?

Los Ángeles, California.

Un Woody calvo y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según muestra el nuevo tráiler de 'Toy Story 5'.

El adelanto de Pixar muestra el regreso del famoso vaquero Woody tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes y comenzar a ayudar a los juguetes perdidos al final de 'Toy Story 4' de 2019.

El primer adelanto también muestra a personajes legendarios de la franquicia como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm o Rex, quienes ayudarán a defender a los niños de esta invasión tecnológica.

La película llegará a los cines el 18 de junio, siete años después de su última entrega, y contará con Tom Hanks como la voz de Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Conan O'Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como la amenazante Lilypad.

También se suman nuevos talentos, como Craig Robinson como Atlas, un alegre hipopótamo de juguete con GPS; Shelby Rabara como Snappy, un juguete con cámara; y Matty Matheson como Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología.