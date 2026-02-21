El creador de "Euphoria", Sam Levinson, dona $27,000 a las hijas de Eric Dane

Estados Unidos.

El creador de "Euphoria", Sam Levinson, y su esposa, Ashley, donaron la generosa cantidad de $27,000 a una campaña de recaudación de fondos para las hijas de Eric Dane, Billie y Georgia, tras su fallecimiento.

La campaña de GoFundMe, creada por amigos de la familia Dane, contaba con $171,555 gracias a la contribución de Levinson, hasta la mañana del sábado.

La campaña se creó con un objetivo de $250,000.

Se informó que el viernes se inició una campaña de recaudación de fondos colectiva para ayudar a las hijas adolescentes de Eric Dane, justo un día después del fallecimiento del actor.