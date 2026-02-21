El creador de "Euphoria", Sam Levinson, dona $27,000 a las hijas de Eric Dane

El creador de "Euphoria", Sam Levinson, y su esposa, Ashley, donaron la generosa cantidad de $27,000 a una campaña de recaudación de fondos para las hijas de Eric Dane, Billie y Georgia, tras su fallecimiento.
La campaña de GoFundMe, creada por amigos de la familia Dane, contaba con $171,555 gracias a la contribución de Levinson, hasta la mañana del sábado.
La campaña se creó con un objetivo de $250,000.
Se informó que el viernes se inició una campaña de recaudación de fondos colectiva para ayudar a las hijas adolescentes de Eric Dane, justo un día después del fallecimiento del actor.
Tras su diagnóstico, Eric se convirtió en un portavoz apasionado de la comunidad de ELA [esclerosis lateral amiotrófica], utilizando su voz y su plataforma para defender a otros pacientes y promover una mayor concienciación. Incluso cuando su propia salud se deterioró, mantuvo su firme compromiso de ayudar a otros que enfrentan la misma enfermedad devastadora”, se lee en la descripción de la campaña.
“A medida que su enfermedad avanzaba mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, los amigos de Eric se unieron para crear este GoFundMe para apoyar a sus hijas y sus necesidades futuras”.
Tras su fallecimiento, varios de los antiguos compañeros de reparto de Dane en “Euphoria” y “Anatomía de Grey” honraron al actor con conmovedores homenajes.
En una declaración a Page Six, Levinson dijo estar “desconsolado” por la pérdida de su “querido amigo”.
“Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo”, continuó. “La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición”.
Dane falleció el jueves a los 53 años tras una larga batalla contra la ELA.