¿Cuál es el futuro de Cal Jacobs?, el personaje de Eric Dane en “Euphoria”

La tercera temporada de Euphoria será la última aparición de Eric Dane como Cal Jacobs, tras su muerte a los 53 años debido a esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El actor completó la filmación de sus escenas antes de fallecer, lo que garantiza la continuidad de su personaje en la próxima entrega de la serie.

HBO anunció que los nuevos episodios se estrenarán el 12 de abril de 2026 a nivel global, tanto en su canal televisivo como en la plataforma HBO Max.

La muerte de Dane causó conmoción en el público y en la industria, aunque está asegurado que su arco tendrá un cierre en pantalla.

“Sí, Dane volverá a interpretar su papel de Cal Jacobs en la temporada 3 de Euphoria”, confirmó un portavoz a la revista People.

En la etapa final de su carrera, el artista enfrentó públicamente un diagnóstico de ELA.

“Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero volver al set de Euphoria la próxima semana”, expresó a People tras comunicar su estado de salud.

Eric Dane destacó que, pese a las limitaciones físicas, mantenía su disposición profesional: “Todavía tengo mi cerebro, y todavía tengo mi voz, así que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa”, afirmó durante un panel de la organización I AM ALS.

La repercusión de su fallecimiento se evidenció en las redes sociales del elenco de Euphoria.

Sydney Sweeney, intérprete de Cassie Howard, compartió un mensaje de despedida en sus historias de Instagram: “Te amaremos por siempre”, acompañado de un corazón rojo y un video de Dane dedicado a sus hijas.

Barbie Ferreira, quien dio vida a Kat Hernandez, publicó un fragmento del último mensaje del actor en la serie documental Famous Last Words, junto a un corazón blanco.

Por su parte, el creador de la serie, Sam Levinson, dedicó unas palabras de reconocimiento al actor.

“Estoy devastado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo”, expresó, según un comunicado difundido por la prensa estadounidense.

Levinson remarcó la centralidad de la familia del actor en sus pensamientos: “La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición”.

Desde su incorporación en 2019, Dane encarnó a Cal Jacobs, un empresario inmobiliario y padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi), cuya vida personal y secretos ocuparon uno de los ejes principales del drama.