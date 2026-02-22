  1. Inicio
¿Quiénes triunfaron en los BAFTA?, lista completa

Esta edición fue especialmente reñida y contó con grandes títulos encabezando la carrera.

  Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 16:34
Los Premios de Cine de la Academia Británica reconoce las mejores contribuciones cinematográficas británicas e internacionales.

La 79 edición de los premios BAFTA han sido una noche para el recuerdo. La Academia Británica de Cine y Televisión ha celebrado una emocionante gala en el Royal Festival Hall de Londres, que ha acogido a decenas de estrellas de Hollywood en una cita marcada por las sorpresas, los reencuentros y los momentazos.

A lo largo de la ceremonia, que ha contado con la presencia sorpresa de los príncipes de Gales, se han ido desvelando poco a poco las grandes incógnitas: el nombre de los galardonados en los considerados Oscar británicos. A continuación, el listado completo:

Director - Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Actriz de reparto - Wunmi Mosaku, Sinners

Actor de reparto - Sean Penn, One Battle After Another

Guión original - Sinners

Cinematografía- One Battle After Another

Película no inglesa - Sentimental Value

Mejor película - One Battle After Another

Película británica destacada - Hamnet

Actriz principal - Jessie Buckley, Hamnet

Actor principal - Robert Aramayo, I Swear

Premio EE - Rising Star

Guión adaptado - One Battle After Another

Debut destacado de un guionista, director o productor británico - My Father’s Shadow

Documental - Mr Nobody Against Putin

Película de animación - Zootropolis 2

Película infantil y familiar - Boong

Casting - I Swear

Edición - One Battle After Another

Maquillaje y Peluquería - Frankenstein

Banda Sonora - Sinners

Diseño de producción - Frankenstein

Efectos visuales especiales - Avatar: Fuego y ceniza

Sonido - F1

Cortometrajes británicos de animación - Two Black Boys in Paradise

Cortometraje británico - This Is Endometriosis

