¿Quiénes triunfaron en los BAFTA?, lista completa

La 79 edición de los premios BAFTA han sido una noche para el recuerdo. La Academia Británica de Cine y Televisión ha celebrado una emocionante gala en el Royal Festival Hall de Londres, que ha acogido a decenas de estrellas de Hollywood en una cita marcada por las sorpresas, los reencuentros y los momentazos.

A lo largo de la ceremonia, que ha contado con la presencia sorpresa de los príncipes de Gales, se han ido desvelando poco a poco las grandes incógnitas: el nombre de los galardonados en los considerados Oscar británicos. A continuación, el listado completo: