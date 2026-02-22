¿Quiénes triunfaron en los BAFTA?, lista completa

La 79 edición de los premios BAFTA han sido una noche para el recuerdo. La Academia Británica de Cine y Televisión ha celebrado una emocionante gala en el Royal Festival Hall de Londres, que ha acogido a decenas de estrellas de Hollywood en una cita marcada por las sorpresas, los reencuentros y los momentazos.
A lo largo de la ceremonia, que ha contado con la presencia sorpresa de los príncipes de Gales, se han ido desvelando poco a poco las grandes incógnitas: el nombre de los galardonados en los considerados Oscar británicos. A continuación, el listado completo:
Director - Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Actriz de reparto - Wunmi Mosaku, Sinners
Actor de reparto - Sean Penn, One Battle After Another
Guión original - Sinners
Cinematografía- One Battle After Another
Película no inglesa - Sentimental Value
Mejor película - One Battle After Another
Película británica destacada - Hamnet
Actriz principal - Jessie Buckley, Hamnet
Actor principal - Robert Aramayo, I Swear
Premio EE - Rising Star
Guión adaptado - One Battle After Another
Debut destacado de un guionista, director o productor británico - My Father’s Shadow
Documental - Mr Nobody Against Putin
Película de animación - Zootropolis 2
Película infantil y familiar - Boong
Casting - I Swear
Edición - One Battle After Another
Maquillaje y Peluquería - Frankenstein
Banda Sonora - Sinners
Diseño de producción - Frankenstein
Efectos visuales especiales - Avatar: Fuego y ceniza
Sonido - F1
Cortometrajes británicos de animación - Two Black Boys in Paradise
Cortometraje británico - This Is Endometriosis