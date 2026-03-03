¿El consumo de café afecta en la aparición de enfermedades en el hígado?

La enfermedad por hígado graso es una preocupación global. Cerca del 25% de la población mundial convive con algún grado de esta patología, cuyo avance guarda una relación estrecha con la obesidad, la diabetes tipo 2 y los trastornos metabólicos, según Medline Plus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La condición consiste en el depósito de grasa en el hígado y puede derivar en complicaciones severas como la fibrosis y la cirrosis.

Aunque suele cursar sin síntomas claros, los riesgos potenciales hacen que la búsqueda de factores protectores cobre relevancia.

Uno de los focos recientes de investigación es el papel del café en la progresión y prevención de la fibrosis hepática.

Se trata de un proceso en el que el tejido sano del hígado se reemplaza por tejido cicatricial, lo que disminuye la capacidad del órgano para cumplir sus funciones y puede conducir a complicaciones graves como la cirrosis.

La evidencia científica explora la relación entre el consumo de café y los mecanismos que podrían mitigar el daño hepático.

Diversos estudios demostraron que la ingesta regular de esta infusión está asociada con una menor progresión de la fibrosis, aunque aún persisten interrogantes sobre los efectos específicos de la cafeína y otros compuestos que contiene.

El interés en este vínculo crece en paralelo con la incidencia de hígado graso y la necesidad de estrategias preventivas accesibles.

¿Qué es el hígado graso?

El hígado graso, también conocido como esteatosis hepática, es una afección en la que se acumula grasa en el hígado, uno de los órganos más grandes del cuerpo responsable de la digestión, almacenamiento de energía y eliminación de toxinas. Existen dos tipos principales: la enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) y la enfermedad por hígado graso por alcohol.

El primer tipo ocurre, como lo indica su nombre, sin relación con el consumo significativo de alcohol y se subdivide en hígado graso simple, donde la acumulación de grasa no produce daño celular relevante, y esteatosis hepática no alcohólica, caracterizada por inflamación y alteraciones en las células que pueden avanzar hacia fibrosis, cirrosis o cáncer.

En el caso del hígado graso vinculado al alcohol, el daño se produce por la descomposición del alcohol ingerido, que genera sustancias tóxicas y favorece la inflamación. Desde Medline Plus resaltan que el riesgo es mayor entre quienes mantienen un consumo elevado de alcohol durante largos periodos.

Las personas con diabetes tipo 2, predisposición genética, obesidad, niveles altos de colesterol y triglicéridos, hipertensión y ciertos trastornos metabólicos presentan mayor probabilidad de desarrollar hígado graso.

La enfermedad suele permanecer asintomática, aunque puede manifestarse con fatiga o molestias abdominales. El diagnóstico suele basarse en pruebas de laboratorio, estudios de imágenes y, en algunos casos, biopsia hepática para evaluar el grado de fibrosis.

La afección puede progresar desde la acumulación de grasa hasta la fibrosis y la cirrosis, etapas donde el tejido hepático sano es reemplazado por tejido cicatricial, lo que limita el funcionamiento normal del hígado.

Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que el café tiene un efecto protector frente a la progresión de la fibrosis en personas con hígado graso. Según un estudio publicado en el American Journal of Physiology por la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, la ingesta de 2 a 4 tazas de café filtrado diario se asocia con menor nivel de enzimas hepáticas, reducción en la progresión de la fibrosis, menor frecuencia de descompensación de la cirrosis y menor mortalidad vinculada a enfermedades hepáticas.

El mismo artículo destaca que estos beneficios no se observan con el consumo de café descafeinado ni con otras bebidas con cafeína, como el té, lo que sugiere que la cafeína y otras sustancias presentes en el café son responsables de este efecto.

Dranoff detalla que la cafeína y otros compuestos antioxidantes del café pueden intervenir en los procesos de inflamación y fibrosis hepática. El artículo cita ensayos en modelos animales donde tanto café con cafeína como descafeinado lograron reducir la acumulación de grasa y los marcadores de inflamación en el hígado.

En los experimentos, el grupo de ratones que recibió café con cafeína mostró la mayor reducción de daño hepático. Además, se identificó un descenso en la expresión de genes implicados en la fibrosis.