¿Sabes que le pasa a tu cuerpo cuando se somete a largas horas de vuelo?

Subirse a un avión representa para millones de personas la manera más rápida de cruzar continentes, pero también implica exponer al cuerpo a una serie de efectos habituales que, aunque suelen pasar desapercibidos en trayectos cortos, se vuelven más notorios en vuelos largos.

Altura, cambio de presión, aire seco y poco espacio son factores que transforman la experiencia de viajar y que suelen traducirse en molestias físicas medibles para la mayoría de los pasajeros.

Lejos de tratarse solo de una sensación subjetiva de incomodidad, numerosos expertos y estudios recientes han detallado qué ocurre realmente en el organismo durante estas travesías extendidas.

Desde alteraciones en la hidratación y el sueño hasta riesgos médicos concretos, la evidencia científica ha permitido conocer en profundidad cómo reacciona el cuerpo humano cuando permanece durante horas dentro de una cabina presurizada a miles de metros de altura.

Durante los vuelos de larga distancia, la despresurización de la cabina afecta diversas funciones del organismo. Según especialistas citados por CNN y National Geographic, el gas presente en el cuerpo se expande con el ascenso del avión y se contrae al descender, lo que puede provocar molestias en oídos y senos paranasales.

El desequilibrio de presión entre ambos lados del tímpano genera dolor, mientras que la expansión del aire atrapado puede causar dolores de cabeza.

La médica Laleh Gharahbaghian, de la Universidad de Stanford, recomienda el uso de descongestionantes y una adecuada hidratación para reducir el malestar nasal y auditivo.

El sistema digestivo también sufre alteraciones y la inmovilidad prolongada. Según el Dr. Simon Theobalds, citado por The Independent, la expansión de gases en el estómago puede producir hinchazón y malestar, mientras que la postura sentada durante horas ralentiza la digestión y favorece el estreñimiento.

En ese sentido, los especialistas aconsejan optar por comidas ligeras y moverse regularmente por el pasillo para mantener la función digestiva.

Respecto al sueño y la fatiga, CNN explica que la menor concentración de oxígeno en la cabina, presurizada a una altitud equivalente de entre 1.800 y 2.400 metros, reduce la absorción de oxígeno por el cuerpo. Esta situación puede inducir mayor somnolencia de lo habitual y sensación de fatiga, ya que el organismo disminuye su actividad para protegerse en condiciones de menor oxigenación.

Los expertos coinciden en que los efectos relacionados al cambio de presión suelen concentrarse principalmente en el despegue y aterrizaje de la aeronave. Cuando se alcanzó la altitud de velocidad crucero, la incomodidad es postural y puede persistir durante el trayecto.