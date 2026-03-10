¿Por qué las alergias empeoran durante la noche?

Las alergias nocturnas afectan a millones de personas y pueden manifestarse con síntomas como congestión, tos y picor en la garganta, deteriorando la calidad del sueño y el bienestar general. Según la Cleveland Clinic, estas reacciones alérgicas suelen intensificarse durante la noche debido a la exposición acumulada a alérgenos presentes en el hogar y el entorno diario.

El centro médico estadounidense analiza las causas de este fenómeno y propone medidas concretas para aliviar los síntomas y favorecer un descanso adecuado.Las alergias nocturnas tienden a empeorar porque al final del día se incrementa la exposición a alérgenos como polen, ácaros del polvo y caspa de mascotas, tanto al regresar a casa tras actividades al aire libre como por la acumulación de partículas en interiores.

Esta situación genera molestias que interrumpen el sueño. Según la Cleveland Clinic, implementar hábitos básicos de higiene y control ambiental puede reducir significativamente estos síntomas y mejorar la calidad del descanso.

Los especialistas de la Cleveland Clinic explican que el agravamiento de los síntomas alérgicos durante la noche obedece a distintos factores. Muchas personas permanecen en interiores gran parte del día, pero al salir por la tarde quedan expuestas directamente a alérgenos ambientales.

La alergista Sandra Hong, referente del centro, señala: “Durante el día, normalmente estamos adentro... pero cuando sales de tu oficina te encuentras cara a cara con alérgenos”. Esta exposición reactiva el sistema inmunitario, intensificando la respuesta alérgica nocturna.

En el hogar, la presencia de ácaros del polvo, caspa de mascotas y polen que ingresa por las ventanas contribuye a agravar el cuadro. Permitir la entrada de aire exterior aumenta las partículas alérgenas en el ambiente, lo que puede empeorar los síntomas durante la noche.

Al acostarse, la mucosidad acumulada en los senos paranasales puede descender hacia la garganta, fenómeno conocido como goteo posnasal. La doctora Hong advierte que esta situación provoca dolor de garganta, tos, estornudos y obstrucción nasal, dificultando aún más el descanso nocturno.

Para minimizar el impacto de las alergias durante la noche, la Cleveland Clinic recomienda una serie de rutinas sencillas. Mantener las ventanas cerradas es fundamental para evitar la entrada de polen y otros alérgenos transportados por la brisa.

Ducharse antes de dormir contribuye a eliminar residuos de alérgenos adheridos a la piel y el cabello. Si no es posible lavar el cabello, se aconseja cubrirlo al acostarse. Según la doctora Hong, los alérgenos pueden permanecer en el pelo o en la almohada y, al moverse durante la noche, llegar a la cara y los ojos.

La higiene facial también resulta clave. “Lavarnos la cara por la noche elimina el polen de la cara, de las pestañas y de las cejas, para que no entre en nuestros ojos y no lo frotemos directamente en ellos, lo que nos causaría más síntomas”, detalla la experta.