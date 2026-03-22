Estudio revela que las relaciones íntimas frecuentes podrían retrasar la menopausia

El inicio de la menopausia, etapa que marca el fin de la vida reproductiva femenina, ha sido tradicionalmente atribuido a factores genéticos y biológicos. Sin embargo, un estudio reciente realizado en Estados Unidos sugiere que la frecuencia de las relaciones sexuales podría desempeñar un rol relevante en el momento en que ocurre este proceso.

El análisis, basado en datos de casi 3.000 mujeres, plantea nuevas preguntas sobre la interacción entre los hábitos íntimos, la salud reproductiva y la edad de aparición de la menopausia. Este hallazgo abre el debate sobre posibles determinantes conductuales y sociales en el inicio de esta etapa, y sugiere que factores relacionados con la vida sexual podrían influir más de lo pensado en el proceso biológico.

Asociación entre frecuencia sexual y edad de la menopausia

La investigación analizó a 2.936 mujeres estadounidenses, de entre 42 y 52 años, que participaron en la cohorte SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation) y fueron observadas durante diez años.

Según los resultados publicados en la revista científica Royal Society Open Science, las mujeres que mantenían actividad sexual semanal tenían un 28% menos de probabilidad de experimentar una menopausia temprana en comparación con aquellas que tenían sexo menos de una vez al mes.

Además, quienes practicaban sexo mensualmente presentaron un 19% menos de riesgo. Las formas de actividad sexual consideradas incluyeron relaciones con penetración, sexo oral, caricias íntimas y autoestimulación.

El trabajo define la menopausia como el cese completo de los ciclos menstruales durante al menos 12 meses consecutivos. Entre las participantes, la edad promedio al inicio del seguimiento era de 45 años, y la mayoría convivía con pareja o estaba casada.

Ninguna había alcanzado la menopausia al ingresar al estudio, aunque cerca del 46% presentaba síntomas tempranos. Al cabo de una década, casi la mitad atravesó la menopausia natural, a una edad media de 52 años.

El análisis de los datos expone una asociación estadística entre la frecuencia de la actividad sexual y la edad de la menopausia. Sin embargo, los autores enfatizan que estos hallazgos no prueban una relación causal directa.

El estudio no identificó un mecanismo biológico comprobado que explique el vínculo, y advierte que podrían intervenir factores hormonales, biológicos o conductuales no medidos.El estudio, basado en datos de la cohorte SWAN en Estados Unidos, siguió a mujeres de distintos orígenes durante diez años. No se detectó influencia de convivir con pareja masculina en la edad de la menopausia.