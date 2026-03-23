Las mujeres con dos o tres hijos podrían envejecer más lento, según estudio

Un estudio de la Universidad de Helsinki y el Instituto de Investigación Médica de la Fundación Minerva reveló que tanto el número de hijos como la edad en que las mujeres son madres influyen de manera medible en su salud y esperanza de vida.

Los resultados, publicados en Nature Communications, se basan en un seguimiento de casi 15.000 mujeres gemelas finlandesas, nacidas entre 1880 y 1957, durante varias décadas.

El análisis determinó que las mujeres que tuvieron dos o tres hijos alcanzaron, en promedio, una longevidad superior al resto de los grupos.

Además, los embarazos ocurridos entre los 24 y 38 años se asociaron con patrones de envejecimiento biológico más favorables, según detalló la investigación finlandesa.

En contraste, tanto la ausencia de hijos como tener más de cuatro se vincularon con un aumento en la velocidad del envejecimiento y un mayor riesgo de mortalidad.

El trabajo, liderado por la investigadora Mikaela Hukkanen, analizó datos longitudinales de la cohorte de gemelas finlandesas, quienes fueron encuestadas en 1975 y monitorizadas hasta la actualidad.

Los resultados muestran que tener dos o tres hijos se relaciona con una mayor supervivencia y menor envejecimiento biológico, mientras que las mujeres sin hijos o con más de cuatro experimentaron un deterioro más acelerado.

El estudio subraya que el momento de los embarazos también es relevante: los partos que ocurrieron en el rango de 24 a 38 años presentaron mejores indicadores de longevidad.

De manera adicional, se observó que las mujeres que fueron madres a edades tempranas tenían un riesgo superior de envejecimiento acelerado, un efecto que podría estar asociado a factores sociales y económicos menos favorables, así como a las demandas físicas y emocionales de una maternidad precoz.

Según el equipo, “la maternidad temprana se asoció con mayor riesgo de obesidad, deterioro de la movilidad y menor nivel educativo, lo que podría explicar en parte el vínculo observado”.

Para determinar las diferencias en el envejecimiento, los científicos emplearon muestras de sangre y aplicaron el algoritmo PCGrimAge, diseñado para predecir el envejecimiento biológico a partir de la metilación del ADN. Este procedimiento permitió medir la llamada “edad epigenética”, un indicador que refleja el desgaste celular más allá de la edad cronológica.

Los resultados revelaron que tanto las mujeres sin hijos como aquellas con un número por encima de la media (más de cuatro) presentaron, en términos biológicos, una edad mayor de la que les correspondía por calendario.

En cambio, quienes tuvieron dos o tres hijos mostraron los niveles más bajos de envejecimiento epigenético. Miina Ollikainen, directora del estudio, explicó: “Nuestros resultados muestran que las decisiones tomadas a lo largo de la vida dejan una huella biológica duradera que puede medirse mucho antes de la vejez”.