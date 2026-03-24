¿Le pica?: identifique si es una alergia en los ojos o una emergencia

En casos menos frecuentes, pueden existir enfermedades sistémicas subyacentes, como cáncer de piel , enfermedades del tejido conectivo o trastornos inmunológicos.

Por último, otros factores incluyen el síndrome del ojo seco , la presencia de objetos extraños o sustancias químicas en el ojo, el uso de lentes de contacto y reacciones a medicamentos como antihistamínicos, analgésicos o anticonceptivos.

También existe el pterigión , un crecimiento de tejido en la córnea que, aunque su origen es incierto, puede provocar irritación y picazón, explica Health Direct .

Otra causa común es la blefaritis , una inflamación de los párpados que puede estar relacionada con higiene deficiente, alergias, infecciones bacterianas o virales, infestaciones de ácaros o piojos en las pestañas, traumatismos o uso excesivo de medicamentos.

Esta última puede originarse por cambios hormonales vinculados al envejecimiento, consumo de ciertos medicamentos, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, y el uso prolongado de pantallas sin parpadear, lo que disminuye la humedad ocular.

No obstante, el picor ocular no siempre está relacionado con alergias . Según UCLA Health , este síntoma también puede deberse a la fatiga , infecciones oculares o a condiciones como la sequedad ocular.

Esta reacción ocurre cuando los alérgenos entran en contacto con los ojos y el cuerpo libera histamina para intentar combatirlos. Esta sustancia provoca enrojecimiento, inflamación y prurito en los párpados y la membrana mucosa que recubre la parte frontal del ojo.

El polen, la caspa de los animales, las heces de los ácaros del polvo y el moho figuran entre los desencadenantes más habituales de la llamada conjuntivitis alérgica, también conocida como alergia ocular, explica Heatlh Direct .

Este síntoma puede estar provocado por alergias, sequedad ocular, infecciones y otras afecciones que tienen impacto en la salud ocular.

La picazón en los ojos es un problema común que afecta a millones de personas, especialmente durante los cambios estacionales. Según el Centro Oftalmológico de Stony Brook de Nueva York , aproximadamente 22 millones de estadounidenses padecen algún tipo de alergia ocular.

Una de las causas más comunes: conjuntivitis alérgica

Suele manifestarse con síntomas como enrojecimiento, hinchazón y, a menudo, una secreción acuosa y transparente. Este cuadro es especialmente frecuente en primavera, verano y otoño, cuando los niveles de polen en el aire aumentan y los alérgenos ambientales están más presentes.

El mecanismo que desencadena esta condición comienza cuando los alérgenos, como el polen proveniente de árboles, pastos y malezas, entran en contacto con la superficie ocular.

La doctora Farah Khan, portavoz del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, describe que las sustancias se adhieren a los mastocitos presentes en la esclerótica y la superficie interna de los párpados.

Cuando se activan, liberan mediadores inflamatorios, principalmente histamina, que produce los síntomas característicos: picazón intensa, enrojecimiento y sensación de hinchazón en los ojos.

No obstante, la conjuntivitis alérgica no es lo mismo que la infecciosa, más conocida como “ojo rosado”, sino que suele afectar ambos ojos de forma simultánea.

Esto se debe a que los alérgenos del ambiente pueden llegar por igual a ambos globos oculares, mientras que la conjuntivitis por bacterias o virus, por lo general, comienza en un solo ojo antes de extenderse, explicó la profesional citada por Time Magazine.

Este tipo de alergia ocular puede acompañarse de otros síntomas, como secreción nasal, estornudos o garganta irritada. Además, la conjuntivitis alérgica no es contagiosa, a diferencia de las variantes infecciosas.

En ocasiones, puede confundirse con otras formas de inflamación ocular, pero la bilateralidad y la relación con la exposición a sustancias ayudan a distinguirla.

Otras afecciones asociadas a la picazón de ojosBlefaritis

Se trata de una inflamación de los párpados que puede convertirse en un problema crónico, con síntomas que persisten durante meses o incluso años.

Entre sus causas destacan la higiene deficiente, las alergias y el uso de maquillaje, aunque también puede aparecer de manera repentina por infecciones bacterianas o virales, infestaciones de ácaros o piojos en las pestañas, traumatismos y el uso excesivo de medicamentos o suplementos. Los síntomas más habituales incluyen enrojecimiento, picazón y molestias constantes en los párpados.

Health Direct indica que el tratamiento se basa en la limpieza cuidadosa de los párpados, el uso de antibióticos en algunos casos, mantener los ojos lubricados y, en ocasiones, modificar la dieta.

Algunas recomendaciones incluyen aumentar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como el salmón, para ayudar a combatir la inflamación. Aunque no tiene cura definitiva, estas medidas pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Pterigión

Es un crecimiento de tejido en forma de cuña que se desarrolla sobre la córnea, la capa externa abovedada que protege el ojo. Aunque se desconoce la causa exacta de su aparición, este crecimiento puede provocar irritación y picazón ocular.

El pterigión puede tratarse con gotas oftálmicas para aliviar la irritación y, en los casos más severos, mediante extirpación quirúrgica. Sin embargo, existe la posibilidad de que el tejido vuelva a crecer tras la intervención.

Enfermedades sistemáticas

En ocasiones poco habituales, el picor ocular puede estar relacionado con enfermedades sistémicas subyacentes, como cáncer de piel, condiciones del tejido conectivo o trastornos inmunológicos, incluyendo la conjuntivitis cicatricial.

Estas suelen requerir la intervención de especialistas en dermatología o reumatología para su diagnóstico y tratamiento. La presencia de síntomas persistentes o severos debe motivar una consulta médica para descartar problemas de mayor gravedad.

Cómo tratar la picazón de ojos

La prevención comienza por minimizar el contacto con los alérgenos que suelen desencadenar la molestia, como el polen, el polvo y la caspa de animales. Expertos recomiendan permanecer en interiores durante los picos de polinización, mantener las ventanas cerradas y utilizar aire acondicionado.

También aconsejan evitar el uso de ventiladores de techo, ya que pueden dispersar partículas de polvo y alérgenos sobre los párpados mientras se duerme.

Un hábito importante a eliminar es frotarse los ojos, ya que esto puede agravar la irritación y aumentar la picazón.

En su lugar, se recomienda enjuagar suavemente los párpados y las pestañas con un jabón facial suave para eliminar la grasa y los alérgenos acumulados, detallan desde la revista Health Direct.

Ducharse y cambiarse de ropa después de estar al aire libre también ayuda a evitar la diseminación de polen durante el día.

En cuanto a los fármacos, una de las opciones de tratamiento son las gotas oftálmicas antihistamínicas de venta libre. Las mismas bloquean la acción de la histamina y ayudan a reducir el picor y el enrojecimiento.

Pueden combinarse con lágrimas artificiales, que hidratan el ojo y facilitan la eliminación de partículas irritantes. Aplicar compresas frías o bolsas de hielo sobre los ojos proporciona alivio adicional al disminuir la hinchazón y el ardor.