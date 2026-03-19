Estudio vincula la grasa abdominal con mayor riesgo cardíaco

El exceso de grasa abdominal puede ser un indicador más fiable del riesgo de insuficiencia cardíaca y de inflamación que el índice de masa corporal (IMC).

La inflamación sistémica desempeña un papel clave en la relación entre el exceso de peso acumulado alrededor de la cintura y la insuficiencia cardíaca, según una investigación presentada en las sesiones científicas sobre estilo de vida de la Asociación Estadounidense del Corazón 2026.

Este factor podría ayudar a explicar por qué la grasa abdominal es especialmente perjudicial para la salud cardíaca, lo que sugiere que la ubicación de la grasa en el cuerpo podría ser más importante que el peso total.

El análisis incluyó datos de salud de 1,998 adultos afroamericanos de zonas urbanas y rurales de Estados Unidos, que no padecían insuficiencia cardíaca en el momento de su inscripción en el estudio y a quienes se dio seguimiento durante una media de casi siete años.

Los resultados indicaron que valores elevados de grasa acumulada en la cintura se asociaron con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, mientras que un IMC elevado no mostró la misma asociación.

Durante el seguimiento, los participantes con niveles más altos de inflamación, según análisis de sangre, tuvieron más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca.

La inflamación representó entre una cuarta parte y un tercio de la relación entre las medidas de grasa acumulada alrededor de la cintura y el riesgo de insuficiencia cardíaca.

Además, niveles elevados de inflamación en el organismo están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, incluso en adultos con niveles normales de colesterol.

El papel mediador de la inflamación en la relación entre la obesidad central y la insuficiencia cardíaca sugiere que reducir los niveles de inflamación podría ser una posible estrategia terapéutica para disminuir el riesgo en estas personas.

El estudio debería ayudar a comprender por qué algunas personas desarrollan insuficiencia cardíaca a pesar de tener un peso corporal aparentemente saludable, señaló Szu-Han Chen, autor principal del estudio y académico de la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung, en Taiwán.

Mediante el control del perímetro de la cintura y de la inflamación, los médicos podrían identificar antes a las personas con mayor riesgo y centrarse en estrategias de prevención que reduzcan la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca antes de la aparición de los síntomas.

Los investigadores indicaron que no tuvieron acceso a los subtipos de insuficiencia cardíaca de los participantes; por lo tanto, los resultados se refieren a todos los tipos en conjunto.

Por ello, futuras investigaciones deberían examinar cómo se relacionan la grasa visceral y la inflamación con los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca y si la reducción de la inflamación puede ayudar a prevenir o disminuir el riesgo de esta enfermedad.