7 hábitos sencillos que ayudan a combatir el estrés y mejorar la salud

Sentir plenitud y seguridad no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una posibilidad real que se construye a través de prácticas cotidianas respaldadas por la ciencia.

Incorporar siete hábitos sencillos, avalados por instituciones como la Cleveland Clinic y Harvard Health Publishing, puede activar la liberación natural de endorfinas, neurotransmisores asociados al bienestar físico y emocional. Estos comportamientos contribuyen a mejorar el estado de ánimo, la confianza y la capacidad para afrontar los desafíos diarios.

Las endorfinas cumplen funciones clave en el cuerpo humano: son hormonas y neurotransmisores que intervienen en la respuesta al dolor y al estrés, ayudando a reducir el malestar y promoviendo sensaciones placenteras.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, el organismo libera endorfinas de manera natural en situaciones de tensión, ejercicio físico o estímulos positivos, lo que genera un efecto analgésico y favorece una percepción de bienestar.

La ciencia respalda que ciertas actividades diarias pueden estimular la producción de endorfinas. Entre las más efectivas se encuentran el ejercicio físico, la acupuntura, la meditación, las relaciones sexuales, escuchar música, reír y pasar tiempo al aire libre.

Ambas fuentes médicas coinciden en que la incorporación regular de estos hábitos puede elevar el ánimo, reducir el dolor y fortalecer la autoestima.