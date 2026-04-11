Síndrome de Down: claves para la prevención en la infancia

El síndrome de Down requiere un seguimiento médico integral desde los primeros años de vida. Enrique Villalobos, pediatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, explica cuáles son las afecciones más frecuentes en estos niños y las principales medidas de prevención.

“Estamos cada vez más familiarizados con esta condición; afortunadamente, los niños con síndrome de Down están más integrados en la sociedad y es importante conocer los problemas fundamentales que pueden presentar”, señala Villalobos.

Entre las características más comunes, el especialista indica que prácticamente el 100 % de los niños presenta retraso en el crecimiento, por lo que deben utilizarse tablas específicas de peso y talla.

Asimismo, detalla que “tienen menor tono muscular, lo que se denomina hipotonía; en torno al 97 % presenta algún grado de discapacidad intelectual; un 50 % tiene problemas oculares como errores de refracción o estrabismo, y cerca de un 55 % puede desarrollar cataratas”.

El pediatra añade que también son frecuentes las alteraciones de la función tiroidea, que afectan aproximadamente al 50 %, así como el sobrepeso y las cardiopatías, por lo que es necesario un control médico constante.

Además, pueden presentar apnea obstructiva del sueño, dificultades en el desarrollo sexual, problemas de conducta o de socialización, así como afecciones dentales, entre ellas enfermedad periodontal o alteraciones en la dentición.

“También tienen mayor riesgo de padecer enfermedades como la celiaquía y otros trastornos autoinmunes”, agrega Villalobos.