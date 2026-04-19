Tu intimidad importa: claves para la prevención de ETS

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) continúan siendo un tema de gran relevancia en la salud pública, especialmente por el aumento de casos y la desinformación que aún persiste en distintos sectores de la población. Especialistas en salud advierten que estas infecciones pueden afectar a personas de todas las edades y destacan la importancia de la educación preventiva como principal herramienta para reducir su propagación. En contexto por la Semana de Concientización sobre las ETS (del 9 al 15 de abril), la doctora Nancy Villalobos explica que las ETS “son infecciones que se contagian principalmente a través del sexo vaginal, anal y oral, y pueden ser causadas por bacterias, virus, parásitos, entre otras cosas”.

Vías de transmisión

Además de las formas más comunes ya mencionadas, también existen otros mecanismos menos conocidos. “Las principales formas de transmisión prácticamente son esas, pero también puede haber una transmisión por el canal del parto, lactancia, uso de jueguetes sexuales compartidos, entre otras causas”, señaló, haciendo énfasis en la importancia de la prevención incluso durante el embarazo.

" Hay varias vacunas en estudio, pero en nuestro país la más disponible es la del virus del papiloma humano, que actualmente forma parte del esquema en niñas y se busca implementar también en varones. Dra. Nancy Villalobos - Medicina General, Máster en Salud Ocupacional y Nutrición Clínica

Prevención

Frente a este panorama, los expertos coinciden en que la prevención es clave para disminuir el riesgo de contagio. “Primero, una educación sobre el tema, que hoy en día es bastante amplia; hay mucha información, pero siempre hay que canalizarla por vías adecuadas”, afirmó la especialista, resaltando la necesidad de acceder a fuentes confiables. “Las medidas de prevención serían la abstinencia y el uso de protección preservativa”, indicó Villalobos, subrayando que el uso correcto del preservativo sigue siendo una de las formas más efectivas de evitar infecciones. En cuanto a la vacunación, existen avances importantes, aunque aún limitados en algunos países. “Hay varias vacunas en estudio, pero en nuestro país la más disponible es la del virus del papiloma humano, que actualmente forma parte del esquema en niñas y se busca implementar también en varones”, detalló.

Detección de ETS

Respecto a las pruebas diagnósticas, la Dra. Nancy aclaró que estas varían según la enfermedad que se desee detectar. “Si queremos saber si tenemos sífilis, se realiza la prueba RPR; para VIH, existe una prueba serológica, y también hay paneles para gonorrea, clamidia y tricomoniasis”, explicó. Sin embargo, enfatizó que no se trata únicamente de realizarse pruebas de manera rutinaria sin orientación médica. “No es tanto realizarse pruebas, más que todo es la educación. Si hay un síntoma diferente en nuestras áreas, lo importante es acudir a revisión médica para que el especialista determine qué examen es necesario”, puntualizó.

Educación sexual

Otro aspecto fundamental es el papel de la familia en la educación sexual de los jóvenes. Los expertos recomiendan que los padres aborden estos temas de forma abierta y oportuna. “Esta debería ser una de las charlas que debemos tener con todos nuestros hijos antes de que sean influenciados por información incorrecta o amistades no apropiadas”, expresó, agregando que que estas conversaciones se realicen en un ambiente adecuado y de confianza. “Es importante hablar en un lugar donde haya calma, explicar claramente y, sobre todo, escuchar las dudas que pueda tener la población joven”, concluyó el especialista, destacando que la comunicación es clave para la prevención y el cuidado de la salud.

Síntomas de ETS