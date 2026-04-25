Zambrano se solidariza con Trump tras reporte de evacuación en cena de corresponsales

Tegucigalpa, Honduras

La información trascendida en medios internacionales señala que el incidente generó momentos de tensión entre los asistentes al evento, lo que derivó en la aplicación de medidas preventivas por parte del equipo de seguridad.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , expresó su solidaridad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de los reportes sobre su evacuación durante la cena de corresponsales celebrada en la Casa Blanca tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

Ante estos hechos, Zambrano utilizó su cuenta en X para expresar su postura y enviar un mensaje de solidaridad hacia el mandatario estadounidense y su equipo de trabajo.

En su publicación, el congresista condenó cualquier forma de violencia y señaló que este tipo de situaciones reflejan una realidad preocupante en el contexto internacional.

“El atentado ocurrido durante el evento de corresponsales de la Casa Blanca nos enfrenta a una realidad incómoda pero innegable: la maldad existe, y con frecuencia se dirige contra quienes defienden la libertad, la justicia y el orden”, escribió.

Asimismo, agregó en su mensaje que expresaba su solidaridad con Trump, al tiempo que reiteró que la violencia no debe ser el camino para dirimir diferencias.

“Quienes creemos en la democracia, el Estado de derecho y la dignidad humana debemos mantenernos firmes. No nos intimidarán”, añadió en su publicación.

Finalizó: "La historia demuestra que, frente al odio, siempre prevalece la convicción de quienes luchan por la libertad, sosteniendo los valores que dan sentido a nuestra sociedad".