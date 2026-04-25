Casa Hogar se pronuncia tras proceso judicial contra su director y colaboradores

San Pedro Sula, Honduras

La Casa Hogar El Refugio emitió un pronunciamiento público ante los recientes acontecimientos judiciales que involucraron a su director y a tres colaboradores de la institución. En el comunicado, la organización señaló que las medidas de excarcelación otorgadas a favor de sus funcionarios representan apenas el inicio del proceso, al tiempo que reiteró su disposición de continuar colaborando hasta que, según expresaron, la verdad prevalezca mediante un procedimiento justo y transparente.

La institución afirmó que su prioridad seguirá siendo el bienestar y la protección integral de los niños y niñas que forman parte del albergue, indicando que algunos de ellos podrían encontrarse actualmente en situación de riesgo. En ese sentido, hicieron un llamado para que los menores puedan regresar al entorno que consideran seguro y protector.