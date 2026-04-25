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Casa Hogar se pronuncia tras proceso judicial contra su director y colaboradores

Casa Hogar El Refugio se pronunció tras los recientes acontecimientos judiciales que involucran a su director y tres colaboradores

Casa Hogar se pronuncia tras proceso judicial contra su director y colaboradores

Vista de las instalaciones de la Casa Hogar en Choloma, Cortés.
San Pedro Sula, Honduras

La Casa Hogar El Refugio emitió un pronunciamiento público ante los recientes acontecimientos judiciales que involucraron a su director y a tres colaboradores de la institución.

En el comunicado, la organización señaló que las medidas de excarcelación otorgadas a favor de sus funcionarios representan apenas el inicio del proceso, al tiempo que reiteró su disposición de continuar colaborando hasta que, según expresaron, la verdad prevalezca mediante un procedimiento justo y transparente.

Capturan a director, su esposa, psicóloga y maestro de albergue de menores en Choloma

La institución afirmó que su prioridad seguirá siendo el bienestar y la protección integral de los niños y niñas que forman parte del albergue, indicando que algunos de ellos podrían encontrarse actualmente en situación de riesgo. En ese sentido, hicieron un llamado para que los menores puedan regresar al entorno que consideran seguro y protector.

Asimismo, Casa Hogar manifestó su disposición de colaborar plenamente con las autoridades judiciales, aportando documentación, pruebas técnicas y los protocolos bajo los cuales opera la organización, confiando en que una valoración objetiva permitirá esclarecer los hechos.

En el escrito, también agradecieron las muestras de apoyo recibidas por parte de egresados, miembros de la comunidad, donantes y asociaciones que respaldan su labor, destacando que ese acompañamiento les permite continuar con su misión.

Finalmente, la institución reiteró que continuará trabajando en favor de la niñez hondureña, promoviendo espacios que permitan a los menores crecer en un ambiente sano y con oportunidades para su desarrollo integral.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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