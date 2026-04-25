Real España vs Olimpia, EN VIVO hoy: ¡Duelo por el liderato! Hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

Real España y Olimpia protagonizarán este sábado el duelo más atractivo de la jornada 21 del Clausura 2026. El Estadio Morazán de San Pedro Sula alberga la gran cita, donde se espera un partido que puede marcar el rumbo de la parte alta de la clasificación. El conjunto aurinegro busca hacerse fuerte ante su gente para recuperar terreno en la pelea por el liderato, mientras que los albos intentarán sostener su racha positiva y dar otro golpe de autoridad en el torneo. La 'Máquina' cuenta con 34 puntos en el tercer lugar, tras nueve triunfos, siete empates y dos derrotas. Los dirigidos por Jeaustin Campos vienen de vencer 2-0 a Platense en su última cita, resultado que les permitió cortar una racha de tres partidos sin ganar, en la que dejó puntos importantes tras caer ante Choloma y empatar contra Lobos UPNFM y Juticalpa; esto les costó el primer puesto del certamen.

Olimpia, por su parte, parece haber encontrado su mejor versión en el tramo más decisivo del curso. Suma 35 unidades y se posiciona en el segundo lugar, con 10 triunfos, cinco empates y tres caídas. El equipo de Eduardo Espinel afronta este clásico tras vencer 2-1 a Marathón, encadenando su cuarto triunfo consecutivo y extendiendo a 10 su racha de partidos sin perder. Tanto Real España y Olimpia necesitan ganar en el Morazán para bajar al líder Motagua que cuenta con 36 unidades y colocarse en la cima. Los azules jugarán este domingo contra un Choloma que pelea por la salvación.

Hora y dónde ver el Real España vs Olimpia

El clásico entre Real España y Olimpia que se jugará hoy en San Pedro Sula arranca desde las 7:00 PM y se podrá ver por la señal del canal Deportes TVC. También puedes seguir todas las incidencias por nuestra web, en www.laprensa.hn El árbitro Armando Castro fue designado como el central para este compromiso y estará acompañado por Shirley Perelló, Leonídas Hernández y Luis Mejía como parte de la cuarteta arbitral.

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