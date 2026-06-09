Olimpia define el futuro de Baptiste tras su negativa de regresar

Tegucigalpa, Honduras.

El chico de raíces haitianas llegó en 2024 al cuadro aurinegro procedente de Lobos de la UPNF, equipo donde también había estado prestado por Olimpia y gracias a la confianza y trabajo por parte de Jeaustin Campos creció exponencialmente, al grado de convertirse en una pieza clave.

El mercado de fichajes en Honduras se sigue moviendo y hay futbolistas que hacen más ruido que otros, como el caso de Jack Jean-Baptiste , el mediocampista alcanzó su mejor versión vistiendo los colores del Real España, pero todo indica que su estadía en el club acabó.

Sus grandes actuaciones en la Liga Nacional y en los torneos internacionales llamó la atención de Eduardo Espinel pues tiene claro que el centrocampista le pertenece a los leones y por ello le expresó a su junta directiva que contaba con él para las competencias venideras.

Real España no quería desprenderse de un jugador al que hicieron crecer y que es muy importante para ellos por eso activaron un fondo económico para hacer una oferta muy buena a Olimpia por Jack; sin embargo, a pesar de la buena relación que hay entre directivas esta fue rechazada hace unas semanas.

Diario LA PRENSA conoció también que el Liberia de Costa Rica estaba muy interesado en Baptiste y que intentó ponerse en comunicación con la dirigencia melenuda, pero no hubo una respuesta ante la solicitud.

Si no hay un giro inesperado, Jack Baptiste jugará vestido de blanco, al menos por un año que es lo que le resta de contrato.