Liverpool toma decisión definitiva sobre futuro de Keyrol Figueroa

Liverpool, Inglaterra,

Luego de cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera al debutar con la Selección de Honduras en el amistoso ante Argentina, la atención se centró en el futuro de Keyrol Figueroa.

El joven delantero de 19 años atraviesa un momento clave en su crecimiento profesional y existía expectativa sobre la decisión que tomaría el Liverpool FC de la Premier League respecto a su continuidad dentro de la institución tras finalizar su respectivo contrato.

El atacante catracho, hijo del histórico exdefensor y excapitán hondureño Maynor Figueroa, disputó todo el segundo tiempo frente a la campeona del mundo en el Kyle Field de Texas, dejando una grata impresión y sumando una experiencia valiosa en su camino hacia el fútbol de élite. Mientras tanto, en Inglaterra se esperaba una resolución sobre su situación contractual.