¿Qué requisitos deben cumplir? Los clubes que quieren ser invitados a Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional ya piensa en el torneo Apertura 2026 y es por eso que ya están confirmadas las fechas de la Asamblea General para definir temas esenciales para el desarrollo del nuevo campeonato que su inicio está programado para la última semana de julio. La reunión entre los dirigentes de nuestro fútbol liguero se llevará a cabo en San Pedro Sula el jueves 18 y viernes 19 de junio, ahí se decidirán temas como: el formato de los dos próximos certámenes, el calendario del Apertura, nuevas reglas del FVS y la importante decisión sobre si se jugará con 12 equipos. Ya está definido que el Estrella Roja de Danlí jugará en primera división luego de conseguir su ascenso desde lo deportivo, pero está en mesa que pueda llegar un club más por medio de una invitación.

Si la medida se aprueba el equipo afiliado en la Asamblea debe cumplir con una serie de requisitos que son: A) Personería Jurídica: Contar con una personería jurídica o registro como sociedad mercantil emitido por el Gobierno de Honduras. B) Aceptación de Tribunales Deportivos: Presentar una declaración jurada aceptando que todas las disputas serán resueltas exclusivamente en tribunales deportivos. C) Estadio: Disponer de un estadio en la ciudad sede del equipo solicitante, que cumpla con los requisitos del Licenciamiento de Clubes y las normativas legales vigentes. D) Ubicación Geográfica: No tener domicilio en ciudades donde ya participen un club afiliado a la LNFP, salvo excepciones con infraestructura certificada por FFH propia. E) Experiencia Deportiva: Tener al menos cinco años de permanencia en la Liga de Ascenso, o haber participado en Primera División.

EQUIPOS QUE LEVANTAN LA MANO PARA ESTAR EN PRIMERA DIVISIÓN