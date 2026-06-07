Daniel Otero rompe el silencio y revela información sobre DT del Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

El dirigente confirmó que el próximo 15 de junio el club anunciará oficialmente al cuerpo técnico, al tiempo que reveló que continúan a la espera de una respuesta definitiva de Pablo Lavallén respecto a la propuesta de renovación.

El presidente del Marathón, Daniel Otero, charló en exclusiva con Diario LA PRENSA sobre el proceso de elección del entrenador del conjunto verdolaga y los pasos que sigue la directiva.

Además, explicó que la directiva ha analizado candidatos de distintas regiones, incluyendo Norteamérica, Sudamérica y Europa , en busca del perfil ideal para liderar el proyecto deportivo a corto y largo plazo.

¿Cuál es la postura de Marathón en caso de que Lavallén no siga y cuál es el proyecto que se le va a ofrecer al nuevo cuerpo técnico para que pueda llegar al club?

En el caso de Pablo, nosotros seguimos esperando la respuesta de Pablo y del cuerpo técnico a la oferta formal de renovación que se le hizo. No nos hemos puesto fecha en el sentido de que no le hemos dicho: "Tenés que contestarnos mañana o pasado mañana". Lo que sí yo le puedo garantizar a la afición verdolaga, Walter, es que el próximo lunes 15 de junio ya estará definido y anunciado el cuerpo técnico, ya sea Pablo Lavallén o sea otro.

Nosotros, referente a tu pregunta sobre la nacionalidad, no diferenciamos entre nacionalidades; diferenciamos entre compatibilidad con nuestra visión como Junta Directiva, ambición y personalidad. Y por compatibilidad me refiero a la visión que tiene el cuerpo técnico y a la visión que tiene la Junta Directiva de un plan que hemos definido de dos a tres años. Que no se malinterprete, Marathón busca el campeonato todos los torneos, busca ser campeón todos los torneos y lo demostramos ahorita en los últimos dos que hemos llegado a la final. Buscamos ser campeones, pero también necesitamos hacer un plan a nivel de juveniles y reservas que nos ponga como el principal equipo de la Liga Nacional en producir talentos.

Vamos a trabajar con un doble objetivo a partir de ahorita, no solamente mirando el presente, sino con los ojos puestos en el futuro. Concretamente, buscar el campeonato, pero de aquí a dos o tres años tener una base de jugadores nacionales que le sirvan al Club Deportivo Marathón en específico y al fútbol hondureño en general.

Bueno, y con eso cuando me habla de jóvenes yo tengo un nombre en la mente, Héctor Vargas. ¿Es opción Héctor Vargas?

Es que no te quiero decir si alguien es opción o no es opción. Nosotros, como Junta Directiva, estamos respetuosamente esperando la respuesta de Pablo. Vamos a seguir esperándola por unos cuantos días más. Sí te puedo decir categóricamente que todo lo que ha salido en los últimos días es falso. Mario Berríos continúa haciendo los acercamientos, platicando con Pablo, platicando con su entorno, y Pablo no está descartado.

Pero tampoco una institución como Marathón puede estar dependiendo de la decisión de una persona en particular. No de ahorita, sino de siempre, o por lo menos desde enero que yo he estado como presidente, siempre tenemos plan A, B y C en todo y para todo, y el nombramiento del cuerpo técnico no es la excepción. De lo que sí estoy completamente seguro, y le quiero mandar este mensaje directo a la afición, es que esta decisión de nombrar el próximo cuerpo técnico ha sido la decisión más difícil que me ha tocado. Por eso nos estamos tomando el tiempo, porque no solamente queremos un cuerpo técnico para el siguiente torneo.

Decisión complicada

Queremos nombrar el cuerpo técnico que va a desarrollar junto a la directiva el futuro del Club Deportivo Marathón, no solamente de Primera División en la Liga Nacional, sino de todas sus categorías. Por eso nos hemos tomado el tiempo, porque no es una decisión fácil.

Si para nombrar el cuerpo técnico, yo decía en mi conferencia de prensa en el Yankel, entrenadores profesionales hay como 25,000 o 30,000. Tomar la decisión de un entrenador es fácil, pero buscar el entrenador que reúna identidad con la institución, que sea compatible con la visión del presidente y de su Junta Directiva, que tenga logros, porque para nosotros es importante alguien que ha triunfado, es mucho más complejo.