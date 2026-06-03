Carlos Eduardo Espina hace inesperadas confesiones sobre Victoria y su plan

Houston, Estados Unidos.

Carlos Eduardo Espina vive con entusiasmo sus primeras semanas como presidente del Victoria. Desde Houston, Estados Unidos, está siguiendo a Selección de Honduras y aseguró que asumir el mando de la institución ha sido una experiencia enriquecedora, marcada por el aprendizaje en áreas administrativas, comerciales y de gestión que considera fundamentales para impulsar el crecimiento del club. El dirigente atendió en entrevista exclusiva a Jenny Fernández, enviada especial de Diario LA PRENSA, y destacó la positiva respuesta que ha recibido tanto de la comunidad hondureña en Estados Unidos como de aficionados de otros países de la región.

Según explicó, el proyecto del Victoria ha despertado interés más allá de Honduras, logrando que seguidores de naciones como Guatemala, México y El Salvador comiencen a prestar atención al fútbol hondureño a través de la transformación que busca implementar en la institución jaiba. Espina señaló que una de las prioridades inmediatas es estabilizar económicamente al club, saldando compromisos pendientes y fortaleciendo la estructura administrativa. Además, reveló que el plan contempla modernizar todas las áreas de trabajo y dar especial atención a las divisiones menores, convencido de que el desarrollo de jóvenes futbolistas y personas íntegras debe convertirse en la base del nuevo Victoria. Dentro de ese proceso, resaltó la incorporación de Julio César “Rambo” de León al proyecto deportivo, principalmente para trabajar con las reservas y categorías formativas. El nuevo presidente considera que la histórica figura del fútbol hondureño puede convertirse en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones, mientras el club avanza en su objetivo de recuperar la estabilidad institucional y convertirse en un modelo de crecimiento para el fútbol nacional.

​​​​​​ENTREVISTA CON CARLOS EDUARDO ESPINA

Carlos Espina, ahora dirigente del fútbol hondureño, ¿Cómo es esta nueva etapa? Sí, muy feliz aquí, bueno, hace casi dos semanas ya que asumimos el mando y vamos trabajando con todo, pero felices por lo que se está dando. ¿Cómo ha sido esta nueva aventura, estas dos semanas? Pues la verdad que ha sido muy divertido, he aprendido bastante cómo funciona todo en el aspecto más que nada de negocios podríamos decir porque al final del día levantar la institución conlleva contar con todo lo demás, no solo lo futbolístico, sino establecer las redes, buscar patrocinadores, buscar alianzas, gente que apoye, crecer la imagen, o sea, son muchos aspectos que yo he disfrutado bastante y la verdad que me estoy divirtiendo en el proceso. ¿Y cómo te has encontrado la aceptación de las personas? Porque hay mucho hondureño aquí en los Estados Unidos que ama a los equipos ceibeños y ha sido un golpe fuerte que La Ceiba ya no tenga fútbol de primera división. Sí, pues la verdad, no solo es gente de La Ceiba, mira, hay mucha gente, incluso el otro día tuve un evento en Manassas, Virginia, un como partido que hicimos ahí y mucha gente andaba con las camisas de Victoria, Motagua, Olimpia, Real España, así decían, "estamos apoyando tu proyecto porque creemos que va a ser algo bueno para todo el fútbol de Honduras. Así que creo que había una aceptación muy grande y lo más interesante es que no solo son hondureños, yo comentaba, la idea no es solo que esto sea un proyecto para gente de Honduras, sino quizás hay gente de Estados Unidos, México, de otras partes de Centro América que les llame la atención y tuvimos, por ejemplo, mucha gente de Guatemala, México, que se me estaba acercando diciendo, "yo no le presto atención al fútbol de Honduras, pero ahora voy a estar siguiendo al Victoria." Así que es algo muy lindo porque la idea aquí no es solo mejorar al Victoria, sino crecer a todo el fútbol de Honduras, de Centro América y del mundo entero.

¿Y cómo ha sido esa aceptación del resto de los dirigentes? ¿Cómo has visto el hecho de que tú llegas como nuevo, una inversión diferente? Bueno, yo creo que bien, hasta el momento no me he enterado, ¿verdad? De nada que, o sea, todo positivo. Obviamente estamos para competir, queremos ganar y todo lo demás, pero creo que el Victoria esté bien es algo que es positivo para todos los equipos de toda la estructura futbolística, o sea, no solo primera, segunda división, sino en general. Los que son las bases, juveniles, porque se le está dando mucho más atención al fútbol de un país que realísticamente son muy pocas las personas fuera de la comunidad hondureña que le prestan atención al fútbol hondureño. Así que yo creo que al darle más visibilidad, más ojos es algo que es bueno para todo, todas las instituciones del país y creo que muchas personas le están prestando ahora atención al fútbol de Honduras en quizás de una manera que no lo hacían antes, especialmente pensando en gente que me sigue a mí aquí en Estados Unidos, pero de orígenes diferentes de México, Guatemala, El Salvador, hasta venezolanos andan apoyando al Victoria por un ejemplo, así que creo que es algo que beneficia a todos.