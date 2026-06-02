Carlos Eduardo Espina ficha a Rambo de León para su Victoria

La Ceiba, Honduras.

Se trata de la segunda incorporación en la era del creador de contenidos de origen uruguayo, primero fue la llegada del técnico Carlos "Chato" Padilla .

El Victoria continúa fortaleciendo su nueva estructura deportiva bajo la administración de Carlos Eduardo Espina . En las últimas horas, el presidente de la institución anunció a través de sus redes sociales su nuevo fichaje.

Y este martes anunció la llegada de Julio César “Rambo” de León como asistente técnico de las reservas del conjunto ceibeño, una noticia que ha generado ilusión entre la afición jaiba.

La llegada del exseleccionado hondureño representa un importante impulso para las divisiones menores del club. Considerado uno de los futbolistas más talentosos en la historia de Honduras, Rambo tendrá la misión de aportar toda la experiencia acumulada durante su extensa carrera profesional, especialmente en el fútbol italiano, donde militó durante más de una década y se convirtió en un referente para los jugadores hondureños en el extranjero.

Desde su llegada al Victoria, Espina ha manifestado que uno de los pilares de su proyecto es el fortalecimiento de las categorías formativas para convertir al club en un semillero de talento nacional.

La incorporación de Rambo encaja perfectamente con esa visión, ya que el exmediocampista se ha venido preparando como entrenador y trabajando en la formación de jóvenes futbolistas en su natal Puerto Cortés.