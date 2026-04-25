Jürgen Klopp impone condiciones para dirigir al Real Madrid: Fuera estos cuatro futbolistas

Jürgen Klopp ha trasladado a Florentino Pérez que está dispuesto a aceptar la oferta que el Real Madrid le presente para tomar las riendas del Real Madrid de cara a la próxima campaña.
Klopp quiere regresar a los banquillos, y le seduce mucho esta posibilidad de estar en el Real Madrid, aunque a cambio exige una serie de peticiones que son innegociables.
Comenzando por un salario elevado, y lo más importante, por tener una total libertad a la hora de decidir cuáles serán las llegadas y las salidas que se concretarán en el mercado.
El puesto de Álvaro Arbeloa en el banquillo se tambalea, ya que no ha sido capaz de revertir la situación desde la sorpresiva salida de Xabi Alonso. Fueron eliminados de la peor forma en la Copa del Rey, luego en la Champions League y en LaLiga necesitan un verdadero milagro para seguir en la carrera.
Uno los nombres que vienen sonando durante las últimas semanas para tomar las riendas del Real Mdrid es el de Klopp. El alemán no dirige desde 2024 cuando abandonó el Liverpool, club con el que ganó todos los títulos posibles, incluida la Champions League.
Pese a que el propio Klopp ha desmentido contactos con la directiva merengue, tampoco descarta su llegada, aunque aún no ha habido una llamada formal del presidente Florentino Pérez. Eso sí, el DT tiene condiciones en caso de desembarcar en el Santiago Bernabéu.
Diario Bild de Alemania y El Nacional de España ha señalado que Klopp no quiere del Real Madrid a cinco jugadores de cara a la próxima campaña.
De acuerdo con la prensa española, Eduardo Camavinga es uno de los jugadores que no entraría en los planes de Klopp si el teutón llega a tomar la dirección técnica del Real Madrid.
Lejos de reivindicarse y aprovechar la oportunidad, Camavinga ha decepcionado a todo el madridismo. No se parece en nada a ese jugador que asombró al mundo cuando tan solo era un adolescente, y que firmó grandes exhibiciones en la Ligue 1 con 16 años.
Fran García: El lateral por la banda izquierda es el otro jugador que Klopp no desea en Real Madrid si en un caso se concreta su fichaje por el cuadro blanco.
Andriy Lunin: El portero ucraniano no convence a Klopp y si se concreta su fichaje, estaría pidiendo que den de baja al cancerbero ucraniano.
Dani Ceballos: El volante es otro que Klopp no desea ver en Real Madrid.
De este modo, dejarían espacio en el vestuario para traer a los refuerzos que Klopp quiere cerrar en el preciso instante en el cual sea presentado como sucesor de Álvaro Arbeloa.
La posibilidad de ver a Jürgen Klopp en el banquillo del Real Madrid comienza a tomar fuerza de cara a la próxima temporada, en medio de la incertidumbre que rodea el futuro del proyecto deportivo del club blanco.
Aunque por ahora no existe un anuncio oficial, en el entorno del fútbol europeo ya se especula con la llegada del técnico alemán como una de las principales opciones para asumir el mando, en un escenario que supondría la salida de Álvaro Arbeloa.
El conjunto merengue atraviesa un momento de reflexión interna tras una campaña irregular, donde los resultados no han estado a la altura de las expectativas en todas las competiciones