Tres implicados de casa hogar quedan en libertad y uno bajo medidas sustitutivas

San Pedro Sula, Honduras

Durante la diligencia, la jueza del área penal resolvió decretar sobreseimiento provisional a favor de Cristof Oliver Witwerr, Petrona Betulia Bautista Pineda y Fanny Maribel Tabora Paredes, quienes habían sido acusados por los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas y omisión de los deberes de impedir ilícitos o promover su persecución.

El Juzgado de Letras Seccional con jurisdicción de Choloma concluyó la audiencia inicial contra varios responsables de la casa hogar El Refugio , señalados por presuntas violaciones a derechos fundamentales de menores internos.

Asimismo, el juzgado decretó auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva contra Jimmy Emanuel Romero Mejía, señalado como supuesto responsable del delito de trato degradante en perjuicio de varios menores de edad. Según la acusación, el imputado habría incurrido en conductas inapropiadas y violentas hacia los afectados.

Durante la audiencia, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó pruebas documentales, periciales y testificales, incluyendo declaraciones anticipadas obtenidas mediante cámara Gesell, solicitando la imposición de medidas restrictivas de libertad.

Por su parte, la defensa técnica rechazó las acusaciones, presentó elementos de arraigo y solicitó el sobreseimiento a favor de sus representados.

Tras analizar los elementos presentados por ambas partes, la jueza determinó la inmediata libertad de los cuatro imputados, con la salvedad de que uno de ellos deberá cumplir medidas sustitutivas, entre ellas la presentación periódica una vez al mes, prohibición de salir del país sin autorización judicial y restricción de acercarse o comunicarse con los ofendidos.

La audiencia preliminar fue programada para el martes 26 de mayo a las 9:00 de la mañana.

