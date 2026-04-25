Identifican a hombre asesinado en la colonia Las Vegas, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Como Feliz Marcelino García Vásquez, de 36 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras recibir múltiples heridas de arma de fuego en la colonia Las Vegas, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. Al llegar al lugar, los cuerpos de seguridad encontraron a la víctima tendida en la vía pública con varias lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.