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Identifican a hombre asesinado en la colonia Las Vegas, San Pedro Sula

De acuerdo con la información preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones

Identifican a hombre asesinado en la colonia Las Vegas, San Pedro Sula

Vista de la escena del crimen.
San Pedro Sula, Honduras

Como Feliz Marcelino García Vásquez, de 36 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras recibir múltiples heridas de arma de fuego en la colonia Las Vegas, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. Al llegar al lugar, los cuerpos de seguridad encontraron a la víctima tendida en la vía pública con varias lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

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Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen mientras esperan a personal forense para realizar el respectivo levantamiento cadavérico.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen.

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Redacción La Prensa
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