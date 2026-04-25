Dos muertos y cinco heridos deja trágico accidente en Lempira

Gracias, Lempira

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo en el que se transportaban las víctimas sufrió un volcamiento por causas que aún están bajo investigación por parte de las autoridades de tránsito.

Un accidente de tránsito tipo volcamiento dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco heridos la mañana de este sábado 25 de abril en el municipio de San Sebastián, en el departamento de Lempira .

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Ezequiel de Jesús y el menor de edad Josué Exequiel Matheu Bernal, de cinco años.

Al lugar se desplazó un equipo de agentes policiales, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Elementos policiales informaron que, entre los heridos, hay un menor de edad; no obstante, se desconoce su identidad y el estado de salud en el que se encuentra.

Los demás heridos fueron trasladados a un centro asistencial cercano, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.