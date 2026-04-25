Decomisan más de 10 mil dólares en aeropuerto Villeda Morales de SPS

San Pedro Sula, Honduras

La intervención se llevó a cabo en el área de aduanas, donde los equipos antidrogas inspeccionaron a un ciudadano que se disponía a salir del país con destino a Estados Unidos, detectando inconsistencias en la declaración del dinero que transportaba.

La as Dirección Nacional Policial Antidrog(DNPA ), con apoyo de personal fronterizo, realizaron el decomiso de una significativa cantidad de dinero en divisas en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Durante el procedimiento, las autoridades contabilizaron un total de 10,168 dólares estadounidenses y 4,464 lempiras en efectivo, distribuidos en diferentes denominaciones, los cuales no habían sido debidamente declarados ante las instancias correspondientes, tal como lo establece la normativa vigente.

Según el informe policial, el ciudadano no logró justificar la procedencia del dinero, incurriendo en una infracción que derivó en el decomiso inmediato del efectivo conforme a los protocolos establecidos por ley.

El caso fue remitido a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), dependencia del Ministerio Público de Honduras, que ordenó el decomiso del dinero, mientras el individuo será puesto a la orden de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.