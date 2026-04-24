Condenan a 33 años de cárcel a hombre por graves delitos contra un menor en El Progreso

La Fiscalía Local de El Progreso, Yoro, obtuvo una condena de 33 años de prisión contra Carlos Daniel Paz Portillo, tras una audiencia de estricta conformidad. El acusado fue declarado culpable de abusar sexualmente y asesinar a un menor de edad con discapacidad mental, un crimen que causó profunda indignación y conmoción en la comunidad.
El fallo judicial contra Paz Portillo lo declara penalmente responsable por los delitos de violación agravada y asesinato, cometidos en perjuicio de un menor . El crimen se registró el 5 de junio de 2024 en el barrio La Siete, de la aldea La Sarrosa, en el municipio de El Progreso, Yoro.
Además de la condena de 33 años de cárcel, al acusado se le impusieron sanciones accesorias, luego de que aceptara su responsabilidad en ambos hechos.
El caso provocó gran impacto en la población, debido a la gravedad de los hechos expuestos durante las diligencias judiciales. En ellas se estableció que el menor fue reportado como desaparecido la noche del 4 de junio y que, al día siguiente, fue localizado sin vida.
El informe forense indicó que presentaba signos de agresión sexual y que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.
Las diligencias realizadas por el Ministerio Público señalaron a Carlos Paz como el principal responsable del hecho. De acuerdo con la investigación, el ahora condenado habría abordado al menor tras alegar que este le lanzó una piedra, llevándolo luego a un área solitaria. En ese lugar, se habría cometido la agresión, seguida del homicidio de la víctima.
Con esta resolución, el Ministerio Público subraya su compromiso con la defensa de los grupos más vulnerables y el impulso de acciones penales contra los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas.