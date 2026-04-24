Condenan a 33 años de cárcel a hombre por graves delitos contra un menor en El Progreso

El Progreso, Honduras

La Fiscalía Local de El Progreso, Yoro, obtuvo una condena de 33 años de prisión contra Carlos Daniel Paz Portillo, tras una audiencia de estricta conformidad. El acusado fue declarado culpable de abusar sexualmente y asesinar a un menor de edad con discapacidad mental, un crimen que causó profunda indignación y conmoción en la comunidad.

El fallo judicial contra Paz Portillo lo declara penalmente responsable por los delitos de violación agravada y asesinato, cometidos en perjuicio de un menor . El crimen se registró el 5 de junio de 2024 en el barrio La Siete, de la aldea La Sarrosa, en el municipio de El Progreso, Yoro.

Además de la condena de 33 años de cárcel, al acusado se le impusieron sanciones accesorias, luego de que aceptara su responsabilidad en ambos hechos.