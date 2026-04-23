Ataque armado deja un guardia muerto y otro herido en El Progreso

El Progreso, Honduras

Un guardia de seguridad falleció y otro resultó gravemente herido tras ser víctimas de un ataque armado en el residencial Altos de Kattán, en El Progreso, Yoro.

Según los primeros reportes, las víctimas se encontraban realizando sus labores cuando fueron sorprendidos por individuos armados quienes abrieron fuego contra ambos.

El guardia que perdio la vida fue identificado como Dimer Omar Medina, mientras que la persona herida es Alirio Lagos, quien fue llevado de urgencia a un centro hospitalario, donde continúa bajo observación médica.