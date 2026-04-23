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Ataque armado deja un guardia muerto y otro herido en El Progreso

Dos guardias de seguridad fueron atacados a balazos en la residencial Altos de Kattán; uno perdió la vida y otro permanece hospitalizado

Ataque armado deja un guardia muerto y otro herido en El Progreso

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

 Foto: Redes sociales
El Progreso, Honduras

Un guardia de seguridad falleció y otro resultó gravemente herido tras ser víctimas de un ataque armado en el residencial Altos de Kattán, en El Progreso, Yoro.

Según los primeros reportes, las víctimas se encontraban realizando sus labores cuando fueron sorprendidos por individuos armados quienes abrieron fuego contra ambos.

El guardia que perdio la vida fue identificado como Dimer Omar Medina, mientras que la persona herida es Alirio Lagos, quien fue llevado de urgencia a un centro hospitalario, donde continúa bajo observación médica.

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Al sitio llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes comenzaron las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue del Ministerio Público.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre el posible motivo del ataque ni la identidad de los autores del hecho.

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Redacción La Prensa
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