Matan a pareja dentro de su vivienda en Trujillo, Colón

Un ataque armado dejó como saldo una pareja fallecida en el sector conocido como Montecristo, en la jurisdicción de Trujillo, departamento de Colón.
Según informes preliminares, sujetos desconocidos irrumpieron violentamente en la vivienda de las víctimas mientras dormían la noche de ayer, miércoles, y abrieron fuego contra el hombre y la mujer, quienes no tuvieron oportunidad de escapar.
Los cuerpos sin vida quedaron tendidos en el interior de una de las habitaciones de la residencia, donde fueron hallados poco después por vecinos que alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.
Hasta el momento, las autoridades han logrado identificar de manera preliminar a Saúl López como una de las víctimas, mientras que la fémina ha sido reportada como desconocida.
Hasta ahora, se desconoce el móvil del doble asesinato, así como el paradero de los sicarios, quienes huyeron del lugar.