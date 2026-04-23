Matan a pareja dentro de su vivienda en Trujillo, Colón

Trujillo, Colón.

Un ataque armado dejó como saldo una pareja fallecida en el sector conocido como Montecristo, en la jurisdicción de Trujillo, departamento de Colón.

Según informes preliminares, sujetos desconocidos irrumpieron violentamente en la vivienda de las víctimas mientras dormían la noche de ayer, miércoles, y abrieron fuego contra el hombre y la mujer, quienes no tuvieron oportunidad de escapar.