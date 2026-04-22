¿Qué pasó con los implicados en el crimen de la tiktoker Kathy "La Mazorca”? Esto se sabe

Tocoa, Colón

Las autoridades informaron que tres de los acusados fueron remitidos al centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro, mientras que una menor de 16 años no compareció personalmente a la audiencia.

Un juez competente dictó la medida de prisión preventiva contra varios implicados en el caso de la creadora de contenido Katherin Mejía , conocida en redes sociales como “Kathy Mazorca”, a quienes se les supone responsables de los delitos de asesinato, robo, asociación para delinquir y privación injusta de la libertad.

En su lugar, la madre de la menor participó en el proceso judicial, manifestando que la joven habría salido de casa con permiso para asistir a una fiesta, momento en el que presuntamente ocurrieron los hechos investigados.

Según lo expuesto en la audiencia, la menor permanece bajo custodia en un centro correccional ubicado en San Pedro Sula, mientras avanza el proceso legal en su contra.

Las autoridades judiciales indicaron que los delitos imputados son considerados de alta gravedad, con penas que podrían oscilar entre los 35 y 40 años de prisión, aunque podrían reducirse en caso de un eventual juicio abreviado.

El proceso continuará en las próximas etapas judiciales, donde se definirá si los acusados aceptan un procedimiento abreviado o si el caso se eleva a juicio oral y público.

​La joven tiktoker había sido reportada como desaparecida el pasado martes 14 de abril y su cuerpo fue encontrado la mañana del jueves 16 en una plantación de palma africana, ubicada en las cercanías de la construcción del nuevo hospital San Isidro, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Tocoa, Colón.