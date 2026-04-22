  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos a joven en Atima, Santa Bárbara

La joven fue identificada como Yuliana Reyes, de 20 años de eda

Matan a balazos a joven en Atima, Santa Bárbara
Atima, Santa Bárbara

Una joven identificada como Yuliana Reyes, de 20 años, fue ultimada a disparos en un hecho violento registrado en el municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque armado ocurrió cuando la víctima se trasladaba junto a su pareja en una motocicleta.

Video: el momento exacto del tiroteo que dejó un herido en Juticalpa

En el mismo incidente, la pareja de la joven resultó herida de bala, por lo que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las circunstancias del hecho aún son investigadas por las autoridades competentes, que se desplazaron a la zona para recabar indicios y establecer el móvil del crimen.

El violento suceso ha generado consternación entre los habitantes del sector, mientras las investigaciones continúan para dar con los responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias