Matan a balazos a joven en Atima, Santa Bárbara

Atima, Santa Bárbara

De acuerdo con la información preliminar, el ataque armado ocurrió cuando la víctima se trasladaba junto a su pareja en una motocicleta.

Una joven identificada como Yuliana Reyes , de 20 años, fue ultimada a disparos en un hecho violento registrado en el municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara.

En el mismo incidente, la pareja de la joven resultó herida de bala, por lo que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las circunstancias del hecho aún son investigadas por las autoridades competentes, que se desplazaron a la zona para recabar indicios y establecer el móvil del crimen.

El violento suceso ha generado consternación entre los habitantes del sector, mientras las investigaciones continúan para dar con los responsables.