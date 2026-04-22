La Ceiba ya tiene sus reinas de la Feria Isidra y Gran Carnaval Internacional de la Amistad

La Ceiba, Atlántida

La Ceiba, la "Novia de Honduras" ya respira ambiente de fiesta. En una noche llena de elegancia, talento y entusiasmo juvenil, la ciudad eligió a sus nuevas representantes para la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de La Ceiba 2026. El evento se llevó a cabo recientemente en la Plaza Premier El Toronjal, donde el jurado y el público presente fueron testigos de la elección de las nuevas embajadoras del turismo y la cultura ceibeña.

Las nuevas soberanas de la belleza ceibeña

La máxima corona de la Feria Isidra recayó sobre Kimberly Rosales, una destacada estudiante de Ingeniería en Informática. Con una sonrisa que cautivó a los asistentes, Kimberly compartió su emoción tras lograr una meta que se propuso.

"Me encantó el reinado pasado y me visualicé participando; lo hice y gané y veo que es una gran experiencia. Los invito para que asistan a la Feria y Gran Carnaval de La Ceiba", expresó la nueva reina, invitando a nacionales y extranjeros a no perderse las festividades. Por su parte, la joven Destereen Gonzáles fue electa como la nueva Reina del Gran Carnaval Internacional 2026. Destereen, quien es una talentosa bailarina y estudiante de la carrera de Contaduría y Finanzas, describió este logro como la culminación de un anhelo de infancia. "Este es un sueño que tengo desde niña y me motivaron a participar y me eligieron. Tienn que venir a esta fiesta de la feria y gran carnaval, la más alegre de Honduras", confesó Destereen muy emocionada.

Además de las coronas principales, la gala sirvió para elegir a otras dignas representantes que engalanarán las actividades de la feria. Karla Ramírez, reina del aniversario de La Ceiba que será este 23 de agosto y Shirley James, reina del turismo. Asimismo las reinas infantiles de la feria, Juliana Reyes y Solange Stephania Ponce Vásquez.

Cuenta regresiva para la coronación y Gran Carnaval

La coronación de las nuevas soberanas de los ceibeños, será este sabado 9 de mayo en la plaza central, de La Ceiba. Los carnavalitos se realizarán del 15 al viernes 22 de Mayo.

Con la elección de sus reinas, la ciudad se prepara para su punto culminante. El Gran Carnaval Internacional de La Ceiba se llevará a cabo este sábado 23 de mayo, donde se espera que las nuevas soberanas encabecen el tradicional desfile de carrozas y comparsas por la avenida San Isidro.