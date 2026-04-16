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Por venganza habrían matado a tiktoker "La Mazorca" en Tocoa

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha fortalecido la hipótesis de la venganza como el principal móvil en la muerte de la joven Katherine Mejía. Además de la captura de tres personas relacionadas al hecho.

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 16:47 -
  • Redacción web
Por venganza habrían matado a tiktoker La Mazorca en Tocoa

Katherine Mejía era muy popular en Tiktok y se denominaba "La Mazorca". Además laboraba como edecán y modelo para varias empresas.

 Foto: Redes sociales
Tocoa, Colón

La Dirección Policial de Investigación (DPI) ha brindado los primeros avances sobre el dantesco crimen que ha conmocionado al departamento de Colón. Según las autoridades, la principal hipótesis sobre la muerte de Katherine Mejía, conocida en redes sociales como "La Mazorca", apunta a una venganza.

​La joven tiktoker había sido reportada como desaparecida el pasado martes y su cuerpo fue encontrado la mañana de este jueves en una plantación de palma africana, ubicada en las cercanías de la construcción del nuevo hospital San Isidro, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Tocoa.​

La víctima presentaba evidentes signos de tortura y fue hallada degollada.​ ​Marvin Mendoza, jefe de la DPI en la zona, confirmó que las investigaciones están avanzadas y que ya se cuenta con una línea clara sobre el motivo del asesinato.

Tiktoker asesinada en Tocoa había denunciado a un hombre que la quiso agarrar a la fuerza

​"El móvil que estamos investigando es la venganza por parte de los autores materiales en contra de la ahora occisa", explicó Mendoza, aunque no especificó el origen o tipo de dicha venganza.​

Captura y decomiso

Asismimo, las autoridades confirmaron la captura de tres personas vinculadas al hecho, dos mujeres​ y un hombre​. La policía no dio a conocer los nombres de los tres detenidos, aunque se conoció que uno de los capturados fue identificado como Jefry, quien confesó ser novio de la joven.

Uno de los detenidos relacionado al crimen contra Katherine Mejía, fue identificado únicamente como Jefry.

Uno de los detenidos relacionado al crimen contra Katherine Mejía, fue identificado únicamente como Jefry.

 (Foto: Cortesía )

Un crimen planificado​

Las autoridades subrayaron que no se trató de un hecho fortuito. Según las declaraciones del jefe de la DPI, los hechores "habían planificado con anterioridad cometer este hecho", lo que refuerza la tesis de un ataque dirigido y premeditado contra la joven hondureña.

De acuerdo a la madre de Kaherine Mejía que llegó al sitio donde fue encotrado la joven, "ella había salido porque unos amigos la habían invitado a Trujillo y se fue en una motocicleta roja de hombre que recién había sacado, pero después hombres armados que se conducían en un carro gris se bajaron y la subieron por la fuerza".

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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