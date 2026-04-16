Por venganza habrían matado a tiktoker "La Mazorca" en Tocoa

Tocoa, Colón

La Dirección Policial de Investigación (DPI) ha brindado los primeros avances sobre el dantesco crimen que ha conmocionado al departamento de Colón. Según las autoridades, la principal hipótesis sobre la muerte de Katherine Mejía, conocida en redes sociales como "La Mazorca", apunta a una venganza.

​La joven tiktoker había sido reportada como desaparecida el pasado martes y su cuerpo fue encontrado la mañana de este jueves en una plantación de palma africana, ubicada en las cercanías de la construcción del nuevo hospital San Isidro, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Tocoa.​

La víctima presentaba evidentes signos de tortura y fue hallada degollada.​ ​Marvin Mendoza, jefe de la DPI en la zona, confirmó que las investigaciones están avanzadas y que ya se cuenta con una línea clara sobre el motivo del asesinato.