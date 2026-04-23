Detienen a mujer de la tercera edad con armamento vinculado a la MS-13 en Tegucigalpa

Una mujer de la tercera edad fue detenida por el decomiso de un arsenal de armas de fuego en un operativo ejecutado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en conjunto con la Unidad Metropolitana de Policía N.° 4 (UMEP-4).
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la sospechosa estaría supuestamente relacionada con la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).
La captura se llevó a cabo en una vivienda de la colonia Villa Nueva, sector tres, durante un allanamiento en el que las autoridades localizaron y desmantelaron un presunto centro clandestino utilizado para el almacenamiento y distribución de armas de fuego.
Según las indagaciones iniciales, la sospechosa cumplía un rol logístico dentro de la organización criminal, al encargarse de recibir, ocultar temporalmente y posteriormente distribuir el armamento.
De acuerdo con las investigaciones, el armamento ingresaba al país mediante encomiendas enviadas desde el extranjero, utilizando métodos de ocultamiento para evadir los controles de seguridad, lo que sugiere una operación de carácter transnacional.
Durante el operativo, los agentes incautaron dos fusiles de asalto con sus respectivos cargadores, tres armas tipo pistola y una importante cantidad de munición de diversos calibres, que presuntamente sería destinada a reforzar a estructuras delictivas en la capital.
El armamento fue localizado dentro de cajas utilizadas para envíos, lo que refuerza la hipótesis del uso recurrente de encomiendas en el tráfico ilegal de armas.
Las autoridades indicaron que continúan con diversas líneas de investigación para dar con otros posibles integrantes de la red criminal, así como determinar su eventual vinculación con delitos de alto impacto en el país.