Detienen a mujer de la tercera edad con armamento vinculado a la MS-13 en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Una mujer de la tercera edad fue detenida por el decomiso de un arsenal de armas de fuego en un operativo ejecutado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en conjunto con la Unidad Metropolitana de Policía N.° 4 (UMEP-4).

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la sospechosa estaría supuestamente relacionada con la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

La captura se llevó a cabo en una vivienda de la colonia Villa Nueva, sector tres, durante un allanamiento en el que las autoridades localizaron y desmantelaron un presunto centro clandestino utilizado para el almacenamiento y distribución de armas de fuego.