La reacción de Yamal tras confirmarse su lesión: "Volveré más fuerte"

Barcelona, España.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, que se perderá lo que queda de temporada con su equipo por lesión, aseguró que el próximo curso volverá "más fuerte y con más ganas que nunca".

El internacional español sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según las pruebas médicas a las que fue sometido este jueves.

"Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor", escribió este jueves el internacional español en un mensaje en la red social Instagram.