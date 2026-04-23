  1. Inicio
  2. · Deportes

La reacción de Yamal tras confirmarse su lesión: "Volveré más fuerte"

El juvenil se perderá el resto de la temporada con el Barcelona y deja mensaje

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 09:26 -
  • Agencia EFE
La reacción de Yamal tras confirmarse su lesión: Volveré más fuerte

Lamine Yamal se pierde el resto de la temporada con el Barcelona.
Barcelona, España.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, que se perderá lo que queda de temporada con su equipo por lesión, aseguró que el próximo curso volverá "más fuerte y con más ganas que nunca".

El internacional español sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según las pruebas médicas a las que fue sometido este jueves.

"Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor", escribió este jueves el internacional español en un mensaje en la red social Instagram.

Barcelona confirma duro golpe con Yamal y su tiempo de baja; ¿y el Mundial?

El Barcelona informó de que Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido del miércoles ante el Celta, justo después de marcar el penalti que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

Instagram

Después de conocerse el alcance de la lesión, el delantero de Mataró publicó un texto en redes sociales en el que lamenta "no poder ayudar al equipo" en las últimas seis jornadas de LaLiga EA Sports, en la que el Barcelona lidera la competición con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid.

"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido", sostiene Lamine, que concluye el texto agradeciendo los mensajes de apoyo y un "¡Visca el Barça!".

Real Madrid sufre dos bajas: vuelve a perder a figura y peligra para el Mundial

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias