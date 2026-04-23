Bengtson revela por qué no fue a EUA con Olimpia y, ¿conflicto con Espinel?

Tegucigalpa, Honduras.

El delantero hondureño Jerry Bengtson rompió el silencio tras las polémicas por su ausencia en el viaje de Olimpia a Estados Unidos y su falta de actividad en partidos recientes. Luego del triunfo 2-1 ante Marathón, el atacante dio su versión con declaraciones directas y sin rodeos.

“Tenía un poco de rigio la verdad, fue un partido lindo, salieron los dos goles rápidos, Marathón se pudo reponer, en el segundo tiempo fue más luchado. Estoy contento con el gol y los tres puntos que son importantes”, comentó Bengtson tras el clásico nacional.

Sobre los rumores que lo han rodeado, fue claro en mostrar su molestia: “Es que siempre pasa eso, como dijo Yustin (Arboleda), cuando el equipo no anda bien, siempre me mencionan. El equipo está bien unido, hemos levantado el nivel, se nos dio la oportunidad, no he estadio bien físicamente, ahora se dio el gol”, señaló.