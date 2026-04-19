Espinel explica la ausencia de Edwin Rodríguez vs Choloma y esto dijo del FVS

Choloma, Honduras.

"Sabíamos que sería un partido difícil, es un buen equipo, la cancha complicada. Nos costó adaptarnos al piso y fue un partido parejo, pero había que confiar, no nos podíamos quejar, no había excusa, creo que ahí tuvo el premio en el esfuerzo".

Tras esta victoria, el técnico de los leones, Eduardo Espinel ha salido al paso haciendo las valoraciones del partido y ciertos cuestionamiento a su equipo.

El Olimpia logró un triunfo 3-1 ante Choloma en el Rubén Deras. Este resultado le permite a los Albos poder escalar al segundo puesto de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 desbancando a Real España.

Asimismo, explicó la ausencia de Edwin Rodríguez en el juego, el uso del FVS y el mensaje al Choloma en su lucha por la permanencia en la Primera División del fútbol hondureño.

DÓNDE JUGARÁN ANTE MARATHÓN

Sinceramente no sabría decir, no he hablado con los dirigentes, creo que están haciendo gestiones, pero hoy no está confirmado dónde se se jugará.

CAMBIOS DE KEVIN GÜITY

A parte del cambio, creo que le dimos velocidad, desborde y era de seguir insistiendo en lo que estábamos haciendo. En el último pase se estaba fallando, seguimos creyendo y en segundo tiempo pudimos inclinar la balanza.

OPORTUNIDAD A ONAN Y FAVORITISMO

Nosotros no pensamos que somos favoritos, fue un partido parejo. Ustedes opinan del Olimpia que ganó todo, no están viendo el proceso, no nos sobra nada, vamos a luchar para ser campeones y somos los más grandes de Centroamérica, pero cada día hay que vivir el presente"

AUSENCIA DE EDWIN RODRÍGUEZ

No estaba al cien por ciento físicamente para hoy.

EL FVS Y LOS ERRORES Y QUEJA DEL PRESIDENTE DE CHOLOMA

Creo que en el fútbol no hay nada justo. Trabajé con el otro VAR que es un poco más eficiente y también hay dudas. Si vamos a entrar en las polémicas, hay muchas. No sé si hay penal hay y si vamos a entrar en ese tema, hay muchas cosas por decir.

No voy hablar de los árbitros, me ha tocado que se han equivocado en contra de Olimpia, otros veces ustedes dicen que se ha favorecido. Hay un verso instalado acá que ayudan a Olimpia y nunca me sentí ayudado, las cosas que hemos logrado han sido trabajando. No voy a opinar ni cuando me perjudican y hoy no lo haré tampoco.

El VAR siempre es polémico acá, en el Mundial, en todos lados, démosle la derecha que todos estamos aprendiendo de esta tecnología.

CHOLOMA PODRÁ SEGUIR EN PRIMERA

Sin lugar a dudas, se lo dije al entrenador y si sigue manteniendo el fútbol dinámico, creo que va a pelear para mantenerse.