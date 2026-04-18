Olimpia da golpe al Choloma, 'intruso' se mete en pleno partido y Tiktoker cautiva

El Olimpia venció por 1-3 al Choloma en el Rubén Deras: te mostramos las mejores imágenes del partido.
El Estadio Rubén Deras fue el escenario de esta noche, en donde también se vivió un ambientazo previo al juego.
A partir de las 5:00 pm se abrieron los portones en el recinto cholomeño. Los aficionados de ambas plantillas arribaron desde tempranas horas.
Aficionados de todas las edades se presentaron en el Deras para disfrutar de un entretenido duelo por la jornada 19.
La Ultra Fiel también llevó su show a Choloma y protagonizaron fiesta en las afueras del estadio: cánticos para apoyar a su equipo.
Lindas aficionadas cholomeñas engalanan toda la atmósfera del encuentro de la Liga Hondubet.
¡Capturando el momento! Las lindas aficionadas del Olimpia en las afueras del recinto cholomeño.
La aficionada destacó con sus colochos y la camisa retro del Viejo León.
La hermosa chelita que enamoró desde muy temprano. Su nombre es Jade Pagán y destaca en TikTok.
¡Gran respeto! En la previa del partido, Eduardo Espinel y Carlos "Chato" Padilla se dieron un abrazo y se dedicaron palabras.
El partido arrancó a las 7:30 pm y ambos equipos se fueron en busca del primer gol. Choloma le estaba dando problemas al Olimpia en la primera parte.
Sin embargo, antes de cumplirse la media hora, pasó una escena peculiar en la cancha del Rubén Deras.
¡Con toda la calma del mundo! De la nada apareció un aficionado y se metió en pleno partido entre Choloma vs Olimpia.
¡Insólito! El hombre tomó un atajo y cruzó toda la cancha del recinto cholomeño mientras todos los presentes lo observaban.
Al llegar a la zona de salida, varios policías aparecieron para sacarlo de la escena.
Al reaundarse las acciones, el Choloma sorprendió al Olimpia con un tanto de Marco Aceituno. Sin embargo, después de revisar la jugada en el FVS, el árbitro determinó anularlo por falta previa de Aceituno.
El partido se fue al descanso sin goles y con un Choloma presionando al Olimpia. Pero, en la segunda parte todo cambio y se vinieron los goles...
El primero para los leones fue obra de Jorge Álvarez, quien aprovechó un tiro de esquina, recibió el balón y con remate potente venció a José Mariano Pineda.
El partido estuvo detenido por varios minutos, debido a la revisión de la acción en el FVS. Los jugadores del Choloma se mantuvieron expectantes.
Los jueces se tardaron más de lo normal e incluso el central tuvo que pedir refuerzos para tomar la mejor decisión.
Después de varios minutos, se determinó darlo por valido. Se revisaron varios puntos como la posición de Chirinos y Suazo.
Olimpia empezó a despertar y luego del tanto de Álvarez, apareció José Mario Pinto para marcar el segundo de la noche.
Posteriormente, Clinton Bennet se unió a la fiesta a los 72 minutos tras una acción a balón parado. Aunque todo parecía que iba a terminar en otro 0-3 por parte de los Albos, Marco Aceituno terminó descontando en la recta final con un tanto de penal.
Olimpia se terminó quedando con los tres puntos en el Deras y escaló a la segunda posición del Clausura 2026 tras alcanzar las 32 unidades. Por su parte, el Choloma se mantiene en el sexto puesto con 20, pero en el descenso cede terreno al mantenerse con 31 unidades, cuatro de diferencia con el Victoria que juega este domingo.