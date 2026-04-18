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Tabla de posiciones tras triunfo del Olimpia vs Choloma; Victoria 'festeja'

Los Albos golearon al Choloma y lo complican en la recta final del torneo Clausura 2026 en busca de la salvación.

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 21:06 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla de posiciones tras triunfo del Olimpia vs Choloma; Victoria 'festeja'

Olimpia amenaza en la cima del torneo Clausura 2026 y Choloma se complica en la recta final.
Choloma, Honduras.

¡Arde el descenso! La jornada 19 del Clausura 2026 comenzó este sábado 18 de abril y ya hay movimientos en la cima de la tabla de posiciones tras los juegos entre el Génesis PN vs Marathón y el Choloma vs Olimpia.

En el primero duelo, el Monstruo Verde regresó a la senda del triunfo luego de vencer por la mínima al equipo de Fernando Mira en el Estadio Suazo Córdova de La Paz; los verdolagas llegaron a 27 unidades en el torneo.

Más adelante, el Olimpia le recetó un contundente triunfo ante el Choloma, ahora en el Rubén Deras. Los Albos no perdonaron y le endosaron un 1-3 al cuadro maquilero que está luchando por la salvación en la Liga Nacional de Honduras.

Olimpia deja herido al Choloma: triunfo en el Deras y presiona en la cima

Tras los primeros dos partidos de la jornada 19, Motagua se mantiene en el liderato con 32 puntos; los Azules se enfrentan este domingo al Juticalpa FC. En la segunda plaza se ubica el Olimpia con los mismos 32 y se baja al Real España que se queda con 31; los Aurinegros descansan en esta fecha 19.

En el cuarto puesto está el Olancho FC con 27, seguido del Marathón en el quinto lugar con los mismos 27. Pese a la derrota sufrida ante los leones, el Choloma se mantiene en la sexta posición con 20 unidades.

Lobos UPNFM le sigue de cerca con 18 puntos y tiene la oportunidad de escalar si este domingo triunfa ante el Platense que es noveno con 15 puntos. El Juticalpa es décimo con 15 y en el fondo se ubica el Victoria con 13.

Tabla acumulada de la Liga Nacional; descenso

Ahora bien, luego de la derrota ante el Olimpia, el Choloma se complica en la recta final por la salvación. Los maquileros se quedaron con 31 puntos y el Victoria es último con 27; solo los separan 4 unidades y la Jaiba Brava juega este domingo ante el Olancho FC por lo que puede acortar distancias.

Olimpia deja herido al Choloma: triunfo en el Deras y presiona en la cima

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Redacción web
Lesly Gutiérrez

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