Tabla de posiciones tras triunfo del Olimpia vs Choloma; Victoria 'festeja'

¡Arde el descenso! La jornada 19 del Clausura 2026 comenzó este sábado 18 de abril y ya hay movimientos en la cima de la tabla de posiciones tras los juegos entre el Génesis PN vs Marathón y el Choloma vs Olimpia.
En el primero duelo, el Monstruo Verde regresó a la senda del triunfo luego de vencer por la mínima al equipo de Fernando Mira en el Estadio Suazo Córdova de La Paz; los verdolagas llegaron a 27 unidades en el torneo.
Más adelante, el Olimpia le recetó un contundente triunfo ante el Choloma, ahora en el Rubén Deras. Los Albos no perdonaron y le endosaron un 1-3 al cuadro maquilero que está luchando por la salvación en la Liga Nacional de Honduras.
Tras los primeros dos partidos de la jornada 19, Motagua se mantiene en el liderato con 32 puntos; los Azules se enfrentan este domingo al Juticalpa FC. En la segunda plaza se ubica el Olimpia con los mismos 32 y se baja al Real España que se queda con 31; los Aurinegros descansan en esta fecha 19.
En el cuarto puesto está el Olancho FC con 27, seguido del Marathón en el quinto lugar con los mismos 27. Pese a la derrota sufrida ante los leones, el Choloma se mantiene en la sexta posición con 20 unidades.
Lobos UPNFM le sigue de cerca con 18 puntos y tiene la oportunidad de escalar si este domingo triunfa ante el Platense que es noveno con 15 puntos. El Juticalpa es décimo con 15 y en el fondo se ubica el Victoria con 13.
Tabla acumulada de la Liga Nacional; descenso
Ahora bien, luego de la derrota ante el Olimpia, el Choloma se complica en la recta final por la salvación. Los maquileros se quedaron con 31 puntos y el Victoria es último con 27; solo los separan 4 unidades y la Jaiba Brava juega este domingo ante el Olancho FC por lo que puede acortar distancias.