Tabla de posiciones tras triunfo del Olimpia vs Choloma; Victoria 'festeja'

Choloma, Honduras.

¡Arde el descenso! La jornada 19 del Clausura 2026 comenzó este sábado 18 de abril y ya hay movimientos en la cima de la tabla de posiciones tras los juegos entre el Génesis PN vs Marathón y el Choloma vs Olimpia.

En el primero duelo, el Monstruo Verde regresó a la senda del triunfo luego de vencer por la mínima al equipo de Fernando Mira en el Estadio Suazo Córdova de La Paz; los verdolagas llegaron a 27 unidades en el torneo.

Más adelante, el Olimpia le recetó un contundente triunfo ante el Choloma, ahora en el Rubén Deras. Los Albos no perdonaron y le endosaron un 1-3 al cuadro maquilero que está luchando por la salvación en la Liga Nacional de Honduras.