Capturan a abogado por crimen de ciudadana estadounidense en Roatán

Roatán, Honduras

La Fiscalía de Delitos Contra la Vida logró la detención judicial del abogado Carlos Mauricio Cálix Ponce, quien es acusado del delito de asesinato en perjuicio de la ciudadana norteamericana Susan Joanne Johnston en Roatán.

De acuerdo con la información oficial, la medida fue ejecutada como parte del proceso judicial en curso, luego de la presentación de elementos que vinculan al profesional del derecho con el hecho violento que se investiga.