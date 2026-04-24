Capturan a abogado por crimen de ciudadana estadounidense en Roatán

La Fiscalía de Delitos Contra la Vida logró la detención judicial del abogado Carlos Mauricio Cálix Ponce, quien es acusado del delito de asesinato en perjuicio de la ciudadana norteamericana Susan Joanne Johnston en Roatán.
De acuerdo con la información oficial, la medida fue ejecutada como parte del proceso judicial en curso, luego de la presentación de elementos que vinculan al profesional del derecho con el hecho violento que se investiga.
El caso se desarrolla bajo estrictas diligencias del Ministerio Público, que continúa reuniendo pruebas para sustentar la acusación en contra del imputado.
La audiencia inicial fue programada para el próximo 28 de abril a las 9:00 de la mañana, la cual se llevará a cabo en el juzgado competente de la ciudad de Roatán.
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la dinámica del hecho, sin embargo, confirmaron que el proceso judicial continúa en desarrollo conforme a ley.