Fallece reconocido futbolista tras desplomarse en pleno partido: "Murió en el campo"

"El ex delantero internacional nigeriano Michael Eneramo se desplomó y murió en el campo de Ungwan Yelwa, Kaduna, el viernes por la mañana, durante un partido amistoso local en el que había jugado toda la primera mitad. Los primeros informes indicaron que Eneramo aparentemente sufrió un paro cardíaco cinco minutos después del inicio de la segunda mitad del partido amistoso. Nació el 26 de noviembre de 1985 en Kaduna", comienza el comunicado de la federación.