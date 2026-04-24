Fallece reconocido futbolista tras desplomarse en pleno partido: "Murió en el campo"

Luto en el fútbol mundial por la muerte de un reconocido futbolista que falleció luego de que se desplomó inconsciente sobre el césped durante la disputa de un partido.
Este viernes 24 de abril se confirmó la repentina muerte del ex delantero nigeriano Michael Eneramo, antiguo jugador del Besiktas e internacional con la selección de Nigeria, que ha perdido la vida de manera repentina a los 40 años.
La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en su país natal Nigeria como en los clubes donde dejó huella a lo largo de su carrera, especialmente en Turquía.
Según las primeras informaciones, Michael Eneramo falleció este viernes en Nigeria tras sufrir un colapso repentino jugando un partido de fútbol amistoso.
A pesar de los intentos por reanimarlo y su traslado a un centro médico, no se pudo evitar el fatal desenlace y en su país lloran la muerte de Michael Eneramo.
Michael Eneramo fue jugador del Besiktas, Sivasspor, Karabükspor, Manisaspor, o del Al-Ettifaq de Arabia Saudita, antes de retirarse.
Michael Eneramo desarrolló una destacada trayectoria como delantero, siendo especialmente recordado por su etapa en el Espérance de Túnez, donde se convirtió en uno de los atacantes extranjeros más influyentes de la historia del club.
Durante su primera etapa entre 2005 y 2011, Michael Eneramo anotó 51 goles en 86 partidos, contribuyendo de manera decisiva a la consecución de varios títulos nacionales e internacionales.
Michael Eneramo anunció su retirada del fútbol profesional en torno a 2018-2019, pero continuó vinculado al deporte.
En los últimos años había impulsado una academia de fútbol en Nigeria, dedicada a la formación de jóvenes talentos, lo que reforzó su presencia en el mundo del fútbol en su país.
Nacido el 26 de noviembre de 1985 en Kaduna, Eneramo tuvo una carrera marcada por destacadas etapas en Túnez y Turquía . El exfutbolista disputó 10 partidos con la selección de Nigeria , debutando con ella en un amistoso contra Jamaica en Londres el 11 de febrero de 2009.
Apodado Al Dababa (El Tanque) por los aficionados del Espérance de Tunis, Eneramo conquistó títulos y alcanzó una enorme popularidad en el club tunecino gracias a su estilo físico y eficacia.
La Federación Nigeriana de Fútbol y numerosos clubes y ex compañeros han expresado su pesar por la pérdida de uno de los delanteros más reconocidos de su generación.
Mensajes de condolencias han inundado las redes sociales, destacando no solo su talento y su carrera, sino su personalidad y la labor que hacía ayudando a los jóvenes deportistas en Nigeria.
"El ex delantero internacional nigeriano Michael Eneramo se desplomó y murió en el campo de Ungwan Yelwa, Kaduna, el viernes por la mañana, durante un partido amistoso local en el que había jugado toda la primera mitad. Los primeros informes indicaron que Eneramo aparentemente sufrió un paro cardíaco cinco minutos después del inicio de la segunda mitad del partido amistoso. Nació el 26 de noviembre de 1985 en Kaduna", comienza el comunicado de la federación.
"Esto es devastador. Me faltan las palabras en este momento. Solo puedo rezar para que Dios le conceda el descanso eterno y también dé a sus seres queridos y a la familia del fútbol nigeriano la fortaleza para sobrellevar la pérdida", dijo el secretario general de la NFF, Dr. Mohammed Sanusi.
En redes sociales, el Besiktas lamentó el fallecimiento del exdelantero, recordando su paso por el club en la temporada 2013/14. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Michael Eneramo. Ofrecemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Michael", escribió el club de Estambul.