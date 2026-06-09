Estados Unidos lo expulsa y no estará en el Mundial 2026: revela qué pasó

Increíble pero cierto. Árbitro mundialista se queda sin poder estar en el Mundial 2026 tras ser expulsado por Estados Unidos. El perjudicado lamentó lo ocurrido y reveló lo que ocurrió.
Omar Artan iba a ser el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido de un Mundial, pero fue sacado de la lista oficial de la FIFA para este torneo mundialista.
El árbitro Omar Abdulkadir Artan quedó excluido del próximo Mundial de fútbol luego de que Estados Unidos no autorizara el visado de ingreso al país, hecho que imposibilitará su participación en la cita máxima del fútbol que comenzará el 11 de junio.
La FIFA seleccionó a Artan como uno de los 52 árbitros para dirigir en el torneo, que se celebrará en sedes de Estados Unidos, México y Canadá.
Sin embargo, el colegiado fue rechazado en el aeropuerto internacional de Miami el pasado 6 de junio.
A Artan, nombrado árbitro del año 2025 de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se le negó el pasado sábado la entrada en el Aeropuerto Internacional de Miami y fue enviado a Turquía.
De acuerdo con información difundida por Europa Press, las autoridades estadounidenses consideraron “inadmisible” su ingreso tras detectar “problemas en el proceso de verificación de antecedentes”.
Las autoridades migratorias de EE.UU. no dieron razones para la repatriación de Artan, pero Somalia es uno de varios países en la lista de prohibición de viaje a EE.UU. introducida por el gobierno del presidente Donald Trump.
En un comunicado recogido por ABC News, el CBP sostuvo: “El árbitro Omar Abdulkadir Artan fue declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada”
La FIFA confirmó la exclusión del árbitro e indicó que no tiene injerencia en los procesos migratorios de los países anfitriones. “La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las resoluciones sobre visados, y las autoridades le han informado de que su situación no cambiará por el momento. Es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país”, declaró un portavoz.
A pesar de contar con visa válida y documentación de la FIFA, fue detenido durante varias horas y finalmente deportado.
Después de este terrible episodio, Omar Artan concedió una entrevista para New York Times y reveló que se siente muy triste por no poder arbitrar el Mundial 2026, a pesar de que era su sueño.
"Estoy muy, muy decepcionado y desvastado. Solo soy un árbitro que intenta vivir su sueño, el sueño más grande de mi vida, llegar al Mundial”, afirmó.
Artan detalló el proceso vivido en el aeropuerto. Relató que fue sometido a una entrevista de 11 horas con funcionarios de inmigración, durante la cual presentó toda su documentación de la FIFA y fotografías de su trayectoria como árbitro profesional de más de una década.
"Tenía los papeles correctos y todo. Tenía la visa correcta”, insistió.
El referee también señaló lo que considera el origen del problema. “Creo que tienen un problema con mi país”, declaró, refiriéndose a las restricciones migratorias que afectan a Somalia.