Estados Unidos lo expulsa y no estará en el Mundial 2026: revela qué pasó

La FIFA confirmó la exclusión del árbitro e indicó que no tiene injerencia en los procesos migratorios de los países anfitriones. “La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las resoluciones sobre visados, y las autoridades le han informado de que su situación no cambiará por el momento. Es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país”, declaró un portavoz.