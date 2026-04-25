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Muere agente de la Policía Militar tras tiroteo con presuntos criminales en El Pedregal

El uniformado participaba en un operativo encubierto cuando se registró el intercambio de disparos en Tegucigalpa

Muere agente de la Policía Militar tras tiroteo con presuntos criminales en El Pedregal

Fotografía en vida del agente militar Adalberto Mejía Moreno, quien murió luego de resultar gravemente herido en un operativo en la colonia El Pedregal.

TEGUCIGALPA

Un agente activo de la Policía Militar murió la noche del viernes luego de un enfrentamiento armado contra presuntas estructuras criminales en la colonia El Pedregal, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Adalberto Mejía Moreno, de 31 años, quien formaba parte de un operativo encubierto desarrollado en ese sector de la capital junto a otros elementos de seguridad.

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Según reportes preliminares, los uniformados realizaban labores vestidos de civil cuando fueron atacados, originándose un intercambio de disparos con supuestos miembros de grupos delictivos que operan en la zona.

En medio del tiroteo, Mejía Moreno sufrió heridas de gravedad, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital Militar para recibir atención médica especializada.

No obstante, minutos después se confirmó su deceso a causa de la gravedad de las lesiones ocasionadas durante el hecho violento.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido.

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Redacción La Prensa
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