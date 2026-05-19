¡Alerta! estas son las enfermedades que causa el consumo de alcohol

El consumo de alcohol está asociado a numerosas enfermedades y complicaciones que pueden afectar distintos órganos y sistemas del cuerpo a lo largo de la vida. Los especialistas advierten que este hábito puede provocar tanto daños crónicos como problemas agudos, además de aumentar el riesgo de lesiones graves.

Sin embargo, investigaciones recientes señalan que parte de estos efectos podría revertirse si la persona reduce o abandona el consumo. Así lo destacan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintas sociedades científicas internacionales.

El consumo de alcohol está vinculado a más de 60 enfermedades distintas, entre ellas afecciones hepáticas como la cirrosis, enfermedades cardíacas, diversos tipos de cáncer, diabetes tipo 2, trastornos neuropsiquiátricos y problemas gastrointestinales.

Según la OMS, algunas, como la cirrosis hepática y ciertos cánceres, son totalmente atribuibles al alcohol y suelen ser irreversibles. Sin embargo, otras, especialmente algunas infecciones y daños en el sistema inmunitario, pueden mejorar o incluso revertirse si se interrumpe la ingesta y se mantienen hábitos saludables.

La relación entre alcohol y enfermedad depende de múltiples factores: la cantidad y frecuencia del consumo, el entorno y la predisposición genética.

Enfermedades como la cardiopatía alcohólica, la cirrosis hepática y el síndrome alcohólico fetal se consideran exclusivamente asociadas al consumo de alcohol. El riesgo aumenta de manera proporcional a la cantidad ingerida y la persistencia en el tiempo, afectando también a diferentes grupos etarios.

El consumo de alcohol no solo se relaciona con enfermedades crónicas, sino también con un mayor riesgo de infecciones. Entre las afecciones más vinculadas a este hábito aparecen la tuberculosis, la neumonía, el VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual.

Según la revista médica The Lancet, el deterioro de la función hepática y la disminución de la respuesta inmunitaria explican por qué las personas que consumen alcohol en exceso presentan una mayor vulnerabilidad frente a distintos agentes infecciosos.

En el caso de las enfermedades no transmisibles, se incluyen diversos tipos de cáncer (boca, garganta, esófago, colon, recto, hígado, mama y cuello uterino), enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular), diabetes tipo 2 y trastornos neuropsiquiátricos como la demencia y la epilepsia. También destacan afecciones gastrointestinales, como la cirrosis y la pancreatitis, señala la OMS en sus documentos técnicos.

Además de enfermedades, el alcohol afecta el equilibrio, el tiempo de reacción y el juicio, lo que eleva el riesgo de accidentes de tráfico, caídas y episodios de violencia interpersonal. Estos peligros pueden presentarse incluso con un consumo limitado, según advierte la OMS en su informe mundial sobre alcohol y salud.

La intoxicación alcohólica reduce la capacidad de tomar decisiones seguras, incrementando la probabilidad de lesiones y de contraer infecciones de transmisión sexual. El riesgo de lesión está además condicionado por factores como la combinación con otras sustancias, la actividad realizada y el entorno social inmediato.

No todos los efectos del alcohol sobre el organismo son permanentes. Los especialistas señalan que algunos riesgos a corto plazo —como las lesiones traumáticas o ciertas infecciones de transmisión sexual— pueden disminuir significativamente cuando se abandona el consumo.

Además, el sistema inmunitario tiene capacidad de recuperación tras un período de abstinencia, siempre que el daño previo no haya sido muy severo o prolongado. La OMS también indica que determinadas funciones cardiovasculares pueden mejorar en pocos días o semanas después de dejar de beber.