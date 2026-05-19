Shakira: “Si no hubiera sido por ‘Waka Waka’, no hubiera conocido al padre de mis hijos”

Buenos Aires, Argentina.

Para la cantante colombiana Shakira, "Waka Waka" es una canción que marcó su vida para siempre.

El tema musical se convirtió en el himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, y ahora la artista colombiana ha vuelto a hablar del tema que no solo la consolidó como una de las estrellas latinas más importantes del planeta, sino que también la llevó a conocer a Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos.

La estrella se ha sincerado en una entrevista concedida a Caracol TV, donde ha recordado con emoción todo lo que supuso aquella etapa tanto en lo profesional como en lo personal. Y aunque su relación con el exfutbolista terminó hace ya tiempo y no precisamente de la mejor manera, Shakira tiene claro que aquella historia le dejó el regalo más importante de su vida: Milan y Sasha.

“Si no hubiera sido por Waka Waka, no hubiera conocido al padre de mis hijos. Quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que son lo mejor que me ha pasado”, confesó la artista, dejando una de sus declaraciones más sinceras sobre su pasado con Piqué.

La cantante incluso bautizó cariñosamente a sus hijos como sus “wakabebés”, recordando el vínculo tan especial que existe entre aquel éxito mundial y el nacimiento de los pequeños. “Vinieron al mundo a través de esa canción, que fue mágica en mi vida”, añadió emocionada.